Tunisie: Drogue dans les écoles - Un réseau international tombe, un clerc d'avocat impliqué

Les unités de la sûreté nationale de Zahrouni ont réussi, samedi, à démanteler un réseau international actif dans le trafic et la distribution de stupéfiants, opérant notamment aux abords des établissements éducatifs de la région.

Trois individus ont été interpellés lors de cette opération, dont le principal suspect, présenté comme le cerveau du réseau, un clerc d'avocat qui aurait exploité sa fonction pour organiser les activités criminelles à l'abri des contrôles.

Cette intervention est intervenue à la suite d'enquêtes sécuritaires approfondies et d'une surveillance de terrain renforcée, après le repérage de mouvements suspects à proximité des écoles et lycées.

Selon les premiers éléments, les forces de l'ordre ont tendu une embuscade qui a permis d'encercler et d'arrêter les suspects. L'opération s'est soldée par la saisie d'importantes quantités de résine de cannabis destinées à être écoulées auprès des élèves, ainsi que par la confiscation de sommes d'argent issues de ce trafic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un quatrième individu, impliqué dans cette affaire, est actuellement en fuite et fait l'objet d'un avis de recherche. Les opérations se poursuivent pour son interpellation.

Saisie du dossier, le ministère public a ordonné le placement en garde à vue des suspects et la poursuite des investigations afin d'identifier d'éventuelles ramifications, tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Les personnes arrêtées sont poursuivies pour constitution d'une entente en vue du transport, du trafic et de l'importation de stupéfiants.