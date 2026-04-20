Tunisie: Sept décennies de construction institutionnelle et de modernisation continue

Le 70e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure a été célébré cette année sous le slogan : «Forces de sécurité intérieure: engagement, appartenance et fidélité». A cette occasion, sous le patronage de Khaled Nouri, ministre de l'Intérieur, et Leïla Jaffel, ministre de la Justice, une cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Intérieur ce vendredi 18 avril, durant laquelle des officiers, des cadres et des agents relevant des départements des deux ministères, ont reçu les insignes de leurs nouveaux grades.

Parallèlement, et en guise de reconnaissance, d'autres hauts cadres et agents partis à la retraite ont reçu des insignes honorifiques.

Le moment le plus émouvant de la cérémonie a été, sans nul doute, la présence de l'épouse du martyr Marouane Kadri et de ses deux enfants, honorés à cette occasion par le ministre de l'Intérieur. Rappelons que Marouane Kadri est tombé en martyr lors d'une opération antiterroriste à Feriana en janvier 2026. Son décès illustre le lourd tribut payé par les forces de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que leur engagement et leur sacrifice pour la protection du pays.

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Rôle central dans la protection de la sécurité nationale

S'adressant aux différents responsables présents, notamment à la ministre de la Justice, au secrétaire d'État chargé de la sécurité, ainsi qu'aux hauts cadres des ministères de l'Intérieur et de la Justice, le ministre de l'Intérieur a indiqué que la célébration du 70e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure marque un parcours de sept décennies de construction institutionnelle et de modernisation continue.

Il a souligné que les forces de sécurité intérieure ont su accompagner les transformations qu'a connues le pays et démontrer leur capacité à s'adapter aux défis sécuritaires, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes.

Le ministre a précisé que ces résultats ont été rendus possibles grâce à l'évolution des stratégies de travail, à l'intégration des nouvelles technologies et à l'attachement constant aux valeurs républicaines. Il a ajouté que, depuis l'indépendance, les forces de sécurité intérieure assument un rôle central dans la protection de la sécurité nationale, le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et des biens, ainsi que la sécurisation des événements nationaux et des infrastructures vitales.

M. Khaled Nouri a, en outre, salué le professionnalisme des agents, soulignant que leurs missions sont accomplies dans le respect des droits et des libertés, tout en rendant hommage aux martyrs tombés dans l'exercice de leur devoir.

Par ailleurs, le ministre a affirmé que le processus de modernisation se poursuit à travers l'investissement dans les ressources humaines, le renforcement de la formation, la promotion de la transformation numérique et l'amélioration de la qualité des services publics.

Il a exprimé sa confiance dans la capacité des forces de sécurité intérieure à rester fidèles à leurs engagements au service de la Tunisie, malgré les défis régionaux et internationaux. A la fin, il a rendu hommage aux martyrs des institutions sécuritaire et militaire, évoquant notamment le lieutenant martyr Marouane Kadri, priant pour le repos de leurs âmes.

Consolider les fondements de l'État et à consacrer la primauté du droit

La ministre de la Justice, Mme Leila Jaffel , a indiqué, de son côté, que la célébration du 70e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure constitue une occasion de rendre hommage à un parcours riche en sacrifices au service de la sécurité et de la stabilité du pays.

Elle a souligné que la cérémonie de remise des insignes de grade et de décorations honorifiques vient consacrer les efforts continus et le sens du devoir dont ont fait preuve les cadres et agents, tout en représentant une reconnaissance des services rendus à la nation dans le respect de la loi et la protection des droits et des libertés.

Mme Leila Jaffel a affirmé que les forces de sécurité intérieure ont démontré leur capacité à faire face aux différents défis et à assumer leur rôle central dans le maintien de l'ordre public, contribuant ainsi à consolider les fondements de l'État et à consacrer la primauté du droit.

Elle a également mis en exergue l'importance du renforcement de la coordination entre les institutions de l'État, en particulier entre les appareils sécuritaire et judiciaire, afin de garantir une application efficace de la loi, consolider la justice et protéger la société.

La ministre a par ailleurs, appelé à faire preuve d'une vigilance accrue face aux diverses formes de criminalité, tout en insistant sur la nécessité de garantir l'application de la loi sans exception, dans le strict respect des droits et des libertés. Elle a également rendu hommage aux martyrs des institutions sécuritaire et militaire, saluant leur sacrifice et exprimant sa reconnaissance à leurs familles.

Recul de la criminalité en Tunisie

Cette commémoration intervient dans un contexte marqué par une amélioration sensible de la situation sécuritaire dans le pays, caractérisée notamment par un recul de plusieurs formes de criminalité, mettant en relief les efforts soutenus des forces de sécurité intérieure.

Répondant aux questions des députés à l'Assemblée des représentants du peuple, lundi 13 avril, le ministre de l'Intérieur a, en effet, fait état d'une évolution positive de plusieurs indicateurs sécuritaires. Les agressions contre les biens publics ont ainsi enregistré une baisse de 11%, tandis que les faits de violence ont reculé de 2,25%. Les vols, quant à eux, ont diminué de 11,47%.

Le ministre a également souligné une nette régression de la propagation des stupéfiants, estimée à 29,34%, confirmant ainsi la tendance globale à l'amélioration du climat sécuritaire.

S'agissant de la lutte contre les drogues, Nouri a affirmé que les services du ministère sont parvenus à porter des coups durs aux barons du trafic, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.