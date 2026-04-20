Tunisie: Au pays - Cinq ans qui bouleversent les indicateurs de mariage et de natalité

L'économie démographique tunisienne a connu des transformations significatives au cours de la période 2019-2023, selon un nouveau bulletin statistique publié par l'Institut national de la statistique (INS). Le document met en évidence des évolutions contrastées touchant les mariages, les divorces, les naissances et les décès, avec notamment une baisse durable de la natalité et un recul global des unions.

Sur le plan des mariages, les données montrent une diminution de 12,2 % du nombre de contrats enregistrés entre 2019 et 2023. Le volume est ainsi passé de 83 105 unions en 2019 à 72 953 en 2023. La période est marquée par un choc important en 2020, où les mariages ont chuté d'environ 21 % par rapport à 2019, avant d'enregistrer une reprise progressive en 2021 et 2022, sans toutefois retrouver les niveaux prépandémiques.

Concernant les divorces, la dynamique apparaît contrastée. Entre 2021 et 2023, les cas de séparation ont augmenté de 27,2 %, passant de 12 589 à 16 012 cas. Toutefois, sur l'ensemble de la période étudiée, le nombre total de divorces reste inférieur à celui de 2019, avec une baisse globale de 7,5 %, année durant laquelle 17 306 cas avaient été enregistrés. Cette évolution traduit une fluctuation marquée plutôt qu'une tendance linéaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les indicateurs liés à la natalité confirment, eux, une tendance nettement baissière et structurelle. Le nombre de naissances de garçons a reculé de près de 31 %, passant de 100 644 en 2019 à 69 436 en 2023. Une évolution similaire est observée pour les filles, dont les naissances ont diminué d'environ 31 %, passant de 95 179 à 65 712 sur la même période. Cette contraction simultanée des naissances masculines et féminines reflète une baisse générale de la fécondité.

Du côté de la mortalité, les chiffres révèlent une évolution fortement influencée par la crise sanitaire. Le nombre de décès a augmenté de 40,6 % entre 2019 et 2021, passant de 76 091 à 107 006 cas, en lien direct avec les effets de la pandémie de Covid-19. Par la suite, une baisse significative a été enregistrée en 2023, avec 77 968 décès, soit une diminution d'environ 27 % par rapport à 2021. Toutefois, ce niveau reste légèrement supérieur à celui de 2019, avec une hausse globale de 2,5 % sur la période.

Enfin, les données relatives à la mortalité infantile affichent une évolution nettement favorable. Le nombre de décès de nouveau-nés a reculé de 39 % entre 2019 et 2023, passant de 2 314 à 1 410 cas, traduisant une amélioration progressive des conditions de santé maternelle et infantile sur la période.

Dans l'ensemble, ces indicateurs confirment des tendances démographiques majeures en Tunisie : recul durable de la natalité, baisse des mariages, fluctuations des divorces et impact temporaire mais significatif de la pandémie sur la mortalité, avant un retour progressif à des niveaux plus proches de la normale.