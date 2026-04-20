Tunisie: Au pays - 'Toute complication n'est pas une erreur médicale', rappelle l'Ordre des médecins

Le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie a affirmé suivre avec attention les contenus relayés dans les médias et sur les réseaux sociaux concernant certaines situations médicales sensibles, tout en appelant à un traitement fondé sur la rigueur scientifique et le respect des procédures légales.

Dans un communiqué publié ce dimanche, l'instance a souligné que la médecine demeure une science rigoureuse mais non exacte, rappelant que des risques et complications peuvent survenir, y compris dans les systèmes de santé les plus performants au monde, notamment dans certaines spécialités.

Le Conseil a en outre insisté sur la nécessité de distinguer entre erreur médicale et complication thérapeutique, précisant qu'il s'agit d'une question scientifique complexe qui ne peut être tranchée que par une expertise médicale spécialisée et dans le cadre de procédures juridiques claires.

Selon la même source, l'exposition de cas médicaux hors de leur contexte scientifique ou sans explication spécialisée risque de conduire à une compréhension partielle ou erronée des faits, ce qui ne sert ni l'intérêt du citoyen ni celui du système de santé.

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L'Ordre des médecins a, par ailleurs, assuré que toute situation suspectée de manquement fait l'objet de mécanismes d'évaluation et de responsabilité établis, destinés à garantir les droits des patients tout en préservant la dignité des professionnels de santé.

Le Conseil a aussi tenu à mettre en avant les performances quotidiennes du secteur sanitaire tunisien, relevant que malgré les difficultés rencontrées, des milliers d'interventions réussies sont réalisées chaque jour grâce à la compétence et à l'engagement des équipes médicales et paramédicales.

Dans ce contexte, l'instance a appelé au renforcement de la culture sanitaire des citoyens ainsi qu'à l'adoption d'approches médiatiques reposant sur une information scientifique équilibrée.

En conclusion, le Conseil National de l'Ordre des Médecins de Tunisie a réaffirmé son engagement à protéger le droit du citoyen à une information fiable et à préserver la relation de confiance entre le patient et son médecin, considérée comme essentielle pour assurer les meilleures chances de traitement et de sécurité.