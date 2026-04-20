Libye: Du côté du parc A - Ittihad Tripoli lorgne Firas Chawat

Le club libyen se positionne pour recruter le meilleur buteur de la Ligue 1.

Vraisemblablement, le leader du groupe B du la Première Ligue Libyenne prépare une offre de l'ordre de 1,7 million de dollars afin de conclure la transaction.

Firas Chawat, avant-centre de 29 ans, est lié au CA jusqu'à fin juin 2028, et pour l'enrôler, il faudra forcément y mettre le prix. Révélé au CSS, Chawat a aussi évolué en Egypte, au Bahreïn, en Arabie saoudite et à l'ESS avant de rallier le Parc A.

Après le Bayern, l'Ajax sur Youssef Mokhtari

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Plusieurs livraisons ont récemment fait état de l'invitation émise par le Bayern Munich et parvenu au Club Africain pour un essai du jeune crack clubiste Youssef Mokhtari, international U20 de 17 ans. Invité chez les U19 Bavarois cet été, le milieu offensif du CA, gaucher pur, est aussi courtisé par d'autres écuries et non des moindres.

Ainsi, son profil prometteur et sa technique raffinée n'ont pas manqué de concentrer en lui l'intérêt de l'Ajax Amsterdam, club néerlandais expert en matière de détection de jeunes talents. Les Pays-Bas ou l'Allemagne ? Ce joueur à fort potentiel devra choisir, même si en l'état, dès cet été, la découverte du milieu du Rekordmeister de la Bundesliga lui permettra forcément de s'aguerrir, voir franchir un cap.

Faouzi Benzarti disculpé

Après sa comparution récente devant les membres de la commission de discipline et de fair-play de la FTF, et ce, suite à son échange verbal avec certains fans de l'USM après le match de Coupe face aux Bleus, ladite commission n'a pas donné suite à ce dossier. Le coach clubiste est disculpé et le dossier est désormais classé.

Cherifi manquera le match face à la JSK

Victime d'une blessure musculaire, Taoufik Cherifi, axial algérien du CA, sera vraisemblablement absent face à la JS Kairouanaise dans le cadre de la 26e journée de L1. Cela dit, les examens effectués n'ont rien décelé de préoccupant et le binôme de Hamza Ben Abda sera sur pied dans quelques jours.