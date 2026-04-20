Afrique: Coupe du pays - Le Stade Gabésien crée la surprise et élimine l'Étoile Sportive du Sahel

19 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Stade Gabésien a réalisé une véritable sensation en éliminant l'Étoile Sportive du Sahel dès les huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie de football, au terme d'un match spectaculaire riche en buts.

La rencontre a rapidement basculé en faveur des locaux avec l'ouverture du score de Khaled Boussaïdi dès la 4e minute. L'Étoile Sportive du Sahel a réagi par l'intermédiaire de Nesrine Henid à la 11e minute, avant de prendre l'avantage provisoire grâce à Mohamed Hedi Salama à la 39e minute.

Mais le Stade Gabésien est revenu avec force en seconde période. Khaled Boussaïdi s'est offert un doublé à la 53e minute, avant qu'Ayoub Kriichi ne creuse l'écart à la 72e minute. Dans le temps additionnel, Wassim Zgouded a définitivement scellé la qualification à la 92e minute.

L'Étoile Sportive du Sahel a réduit le score en toute fin de match par Ghafran Nouali (98e minute), sans pouvoir éviter une élimination surprise face à une formation gabésienne réaliste et efficace.

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