Sénégal: Banques - Le groupe Ecobank franchit le cap des 800 millions USD de bénéfice en 2025

Porté par sa stratégie de transformation et une efficacité opérationnelle record, le groupe Ecobank affiche une santé financière éclatante au terme de l'exercice 2025. Le Conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende de 40 millions USD à ses actionnaires.

Le groupe Ecobank confirme sa trajectoire ascendante. Dans un communiqué, l'institution bancaire basée à Lomé annonce des résultats annuels 2025 en forte progression, marqués par un bénéfice avant impôt de 801 millions USD, soit un bond de 21 % par rapport à l'année précédente. Les revenus nets du groupe ont suivi cette même dynamique, grimpant de 17 % pour atteindre 2,45 milliards USD.

Cette performance repose sur la solidité des deux piliers du groupe : la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement (CIB) et la Banque Commerciale et des Particuliers (CCB).

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L'un des points marquants de cet exercice est l'amélioration spectaculaire de la rentabilité interne. Le coefficient d'exploitation (le rapport entre les charges et les revenus) a atteint un niveau record de 48,3 % contre 52,8 % en 2024. « Nos performances démontrent que notre stratégie "Croissance, Transformation et Rendement" produit des résultats tangibles », s'est félicité Jeremy Awori, directeur général du groupe, cité dans le communiqué. « Nous avons réussi à faire croître nos revenus plus vite que nos coûts, tout en améliorant significativement la satisfaction client, qui gagne 10 points pour s'établir à 70 %. »

La diversification géographique du groupe Ecobank s'est affirmée comme un levier stratégique majeur, agissant à la fois comme un bouclier protecteur et un puissant moteur de croissance. Cette dynamique s'illustre particulièrement dans la région Afrique Centrale, Orientale et Australe, qui s'impose désormais comme la zone géographique affichant la progression la plus rapide du réseau. Parallèlement, les zones Afrique de l'Ouest francophone et anglophone consolident la solidité financière du groupe en maintenant une rentabilité élevée, soutenue par le dynamisme des flux commerciaux et une gestion optimisée de la trésorerie.

Sur le plan des dépôts, la confiance des clients se renforce avec une collecte supplémentaire de 4,9 milliards USD, portant le total des dépôts à 25,3 milliards USD.

Malgré ces indicateurs au vert, le groupe a fait preuve de vigilance face à la dégradation de la qualité des actifs au Nigeria. Pour protéger son bilan, Ecobank a porté son taux de provisionnement pour pertes de crédit à 7,8 % (contre 5,7 % auparavant). Le ratio de solvabilité reste toutefois solide à 16,7 %, dépassant largement les exigences réglementaires.

Le versement d'un dividende global de 40 millions USD proposé

Fort de ce succès et d'un rendement des capitaux propres de 27,8 %, le Conseil d'administration a recommandé le versement d'un dividende global de 40 millions USD (soit 0,0016 USD par action). Cette décision sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale annuelle. Jeremy Awori a tenu à saluer l'engagement des 14 000 collaborateurs du réseau, artisans de cette transformation réussie vers « une banque plus digitale, plus efficace et résolument tournée vers les besoins du continent africain ».