Afrique: La ZLECA se félicite de l'intégration du pays au commerce africain

Addis-Abeba — L'intégration de l'Éthiopie dans les échanges au titre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) marque un tournant décisif, lui ouvrant l'accès à un vaste marché africain de 1,4 milliard de consommateurs, a déclaré Wamkele Mene, secrétaire général de l'organisation.

Intervenant lors du forum, Mene a souligné que les réformes économiques engagées par l'Éthiopie, combinées à sa participation aux échanges dans le cadre de la ZLECA, constituent une avancée majeure.

Cette évolution permet au pays de s'insérer pleinement dans un marché continental estimé à 3 400 milliards de dollars de PIB cumulé.

Il a rappelé que le commerce intra-africain a atteint près de 220 milliards de dollars en 2024, porté notamment par les secteurs de l'industrie manufacturière et des services.

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Selon lui, la ZLECA offre un environnement stable, régi par des règles claires, propice à la stimulation du commerce et des investissements dans un contexte économique mondial incertain.

Le secrétaire général a également salué les efforts de réforme entrepris par l'Éthiopie pour améliorer son climat des affaires, citant en particulier le renforcement des systèmes financiers, la modernisation des cadres douaniers et d'investissement, ainsi que le développement des solutions de paiement numérique visant à intégrer davantage les petites entreprises et les agriculteurs dans l'économie formelle.