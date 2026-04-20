Ethiopie: Le pays plaide pour un engagement accru des investisseurs européens

Addis-Abeba — L'Éthiopie a appelé ses partenaires européens à intensifier leurs investissements et à renforcer leur coopération économique à l'occasion de l'ouverture du Forum d'affaires UE-Éthiopie 2026, organisé dans la capitale sous le thème « Exploiter le potentiel d'une porte d'entrée mondiale ».

Prenant la parole lors de la session inaugurale, la ministre d'État aux Finances, Semereta Sewasew, a souligné que le pays, fort d'une population dépassant les 120 millions d'habitants et d'une main-d'oeuvre jeune, offre de vastes opportunités dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables et les services numériques.

Elle a indiqué que le Fonds monétaire international anticipe une croissance économique de 9,2 % pour l'Éthiopie en 2026.

Selon la ministre, le pays met en oeuvre un vaste programme de réformes économiques visant à bâtir une économie compétitive, tournée vers le secteur privé et attractive pour les investisseurs étrangers.

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Elle a également réaffirmé l'ambition de l'Éthiopie de s'intégrer davantage à l'économie mondiale, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine et son processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce.

Parmi les principales réformes engagées figurent la libéralisation du taux de change, l'ouverture progressive de secteurs tels que les télécommunications, la finance et le commerce de détail, ainsi que l'amélioration du climat des affaires grâce à la numérisation et à la simplification des procédures administratives.

Ces mesures commencent déjà à porter leurs fruits, a-t-elle affirmé, évoquant une meilleure stabilité macroéconomique, une baisse de l'inflation, une progression des exportations et un renforcement des réserves en devises.

Elle a en outre relevé la présence d'environ 300 entreprises européennes en Éthiopie, signe d'une confiance croissante des investisseurs.

La ministre a invité les institutions et les États membres de l'Union européenne à collaborer avec l'Éthiopie afin d'identifier, d'ici fin 2026, des projets stratégiques dans le cadre de l'initiative Global Gateway et à faciliter l'accès aux financements pour les investisseurs.

De son côté, le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, a réaffirmé le soutien de l'Union européenne au programme de réformes du pays à travers des investissements ciblés.

Il a annoncé le lancement d'un programme RISE de 269 millions d'euros destiné à améliorer l'accès à l'électricité, moderniser le réseau national, déployer 2 500 kilomètres de fibre optique et réhabiliter le parc éolien d'Ashegoda.

Un programme complémentaire de 150 millions d'euros dédié à l'économie numérique a également été présenté, ainsi que de nouveaux financements de la Banque européenne d'investissement en faveur de l'agriculture, des zones rurales et des femmes entrepreneures.

Par ailleurs, l'Union européenne a confirmé la reprise de son soutien budgétaire à l'Éthiopie, avec plus de 140 millions d'euros alloués à des secteurs prioritaires tels que l'énergie, la santé, la connectivité et l'amélioration du climat des affaires.

Le Forum d'affaires UE-Éthiopie 2026 a réuni plus de 500 participants, incluant des représentants gouvernementaux, des chefs d'entreprise, des institutions financières de développement et des acteurs de la société civile issus des deux parties.