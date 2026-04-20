Ethiopie: La nouvelle stratégie pragmatique du pays renforce sa dynamique de croissance - Bureau du premier ministre

Addis-Abeba — L'Éthiopie enregistre une dynamique économique solide, portée par l'adoption récente d'une approche pragmatique en économie politique, selon le Bureau du Premier ministre, qui évoque une croissance appelée à atteindre des niveaux à deux chiffres.

Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux à l'occasion du troisième bilan des 100 premiers jours du gouvernement, le Bureau affirme que ce repositionnement stratégique commence déjà à produire des résultats concrets.

« Cette nouvelle orientation pragmatique a permis d'instaurer une dynamique de croissance soutenue, avec des perspectives à deux chiffres », souligne le communiqué.

D'après ce rapport, l'économie nationale affiche actuellement un taux de croissance de 9,2 %, avec des projections de 10,2 % pour l'année prochaine.

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Les autorités ont également mis en avant des objectifs sectoriels, traduisant une volonté de diversification et d'équilibre : 7,9 % pour l'agriculture, 13,2 % pour l'industrie et 9,3 % pour les services.

Le Bureau du Premier ministre insiste sur le fait que ces réformes s'inscrivent dans une vision plus large visant à renforcer la résilience, la compétitivité et l'inclusivité de l'économie.

Le document revient par ailleurs sur les fragilités structurelles passées, notamment un cadre institutionnel peu favorable, une faible participation du secteur privé et un environnement réglementaire inefficace.

Il met aussi en lumière des défis persistants, tels que la compétitivité limitée du secteur privé, les difficultés des entreprises publiques, souvent confrontées à des inefficacités et à un endettement important, ainsi que des problèmes de productivité et une forte exposition aux effets du changement climatique.

Selon le gouvernement, les réformes en cours visent à surmonter ces contraintes tout en ouvrant la voie à une transformation économique durable.

Enfin, le mécanisme d'évaluation périodique des 100 jours est présenté comme un outil clé pour mesurer les progrès réalisés et aligner l'action publique sur les priorités nationales de développement.