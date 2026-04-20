Sénégal: Lutte-victoire expéditive face à Eumeu SENE - Ada Fass valide son ticket chez les Ténors

Ada Fass a fait sensation dans l'arène en terrassant ce dimanche Eumeu Séne. L'espoir Fass a fait parler sa jeunesse, sa puissance et sa rapidité d'exécution pour dicter sa loi et envoyer, à moins de trois minutes de combat, la tête de file de l'écurie Tay Shinger au sol-Ce succès est de prestige puisqu'il propulse le Fassois dans le cercle restreint des Ténors de la lutte et lui permet de lorgner légitimement dans un avenir proche le titre tant convoité de Roi des arènes fraîchement décroché par Sa Thiés.

Ada Fass, s'est invité à la table des ténors en remportant le combat qui l'a opposé ce dimanche 19 avril à l'Aréne nationale, à Eumeu Séne de l'écurie Tay Shinger. Le lutteur de Fass Béno a répondu au défi en mettant en avant sa jeunesse, sa technique et une stratégie bien au point pour venir à bout de l'expérimenté lutteur pikinois. Dés le coup d'envoi de l'arbitre, les deux protagonistes ont d'emblée jouer la carte de la prudence.

Après un round d'observation de 2 min, Ada Fass ne fera visiblement pas mystère d'aller à l'offensive en opposant un combat rapproché. Ada Fass feint d'attaquer en tentant dans un premier temps d'aspirer son adversaire. Assez concentré et sur ses gardes, le Fassois ne tarde pas à aller au contact en lançant un coup droit et ensuite d'amorcer la première attaque. Eumeu Séne réussi toutefois à bloquer cette fulgurante attaque en emprisonnant les deux bras de son adversaire. Dans cet accrochage, Ada Fass ne donne toutefois aucun répit à son vis-à-vis.

Plus mobile et sûr de sa puissance athlétique, il se dégage promptement et tente aussitôt un hancher en vain. Il réussira grâce un rapide enchaînementde mouvement à désaxer son adversaire avant d'achever son action en plaquant le Pikinois au sol. Après 2min 34 secondes de combat, Ada Fass s'offre un 13e victoire en 17 combats. Cette dernier succés restera sans doute le plus prestigieux et devrait désormais le propulser dans le cercle restreint des ténors de l'arène. Il élargit en même son horizon dans sa carrière et le rapproche vers une confrontation avec l'actuel Roi des arènes, Sa Thiés.

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Quant à Eumeu Sène, cette deuxième défaite de suite subie à 47 ans, précipite sans doute sa carrière. Une carrière riche de 13 victoires et de 11 défaites cumulées en 26 combats mais aussi marqué par un titre de « Roi des arénes ».