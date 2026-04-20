Sénégal: Touba - Bientôt un programme spécial pour moderniser l'état civil renforcer les capacités des agents

Touba — L'Agence nationale de l'état civil (ANEC) prévoit de déployer prochainement un programme spécial à Touba pour améliorer le fonctionnement du service de l'état civil, à travers notamment la formation des agents et l'harmonisation des registres.

Cette annonce a été faite dimanche par son directeur général, Matar Ndao, à l'issue d'échanges avec les responsables locaux du secteur, qui ont mis en avant plusieurs difficultés affectant la qualité du service.

"Les agents nous ont fait part de contraintes liées à l'archivage, aussi bien physique que numérique, mais également d'un besoin réel de renforcement de capacités", a-t-il expliqué.

M. Ndao s'exprimait en marge de la clôture d'une session de formation consacrée au fact-checking et à l'initiation à l'intelligence artificielle, organisée à Touba par la cellule centre de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), en partenariat avec la mairie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours des discussions, les officiers d'état civil ont également insisté sur les difficultés liées à l'harmonisation des numéros de registre et à la gestion des enregistrements, des défis qui compliquent la délivrance des actes administratifs.

Face à ces constats, le directeur général de l'ANEC a indiqué que ses services comptent élaborer un programme spécifique adapté aux réalités de Touba, afin d'apporter des réponses concrètes et durables aux problèmes soulevés.

Il a, par ailleurs, annoncé la tenue prochaine des assises nationales de l'état civil, qui, selon lui, devraient permettre d'examiner en profondeur les défis du secteur et d'envisager des solutions à l'échelle nationale.

De son côté, l'adjoint au maire de Touba, El Hadji Fallou Ndiaye, a exprimé sa préoccupation face aux difficultés rencontrées par le service de l'état civil.

Selon lui, la forte croissance démographique de la ville entraîne une pression accrue sur ce service, malgré la mise en place de centres secondaires dans plusieurs quartiers.

M. Ndiaye a ainsi plaidé pour un accompagnement technique renforcé de l'ANEC, notamment pour une meilleure conservation et sécurisation des documents d'état civil.