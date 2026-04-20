Sénégal: Dahra-Djoloff - El Malick Ndiaye appelle à faire des courses hippiques un levier pour le développement local

Dahra-Djoloff — Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, appelle à faire des courses hippiques un levier pour le développement local, insistant sur la nécessité d'un engagement accru de l'État en faveur du secteur de l'élevage et de la filière équine.

"Au Djoloff, la course hippique raconte notre histoire, notre rapport à la terre, à l'effort, à la noblesse du cheval et à l'esprit de dépassement", a-t-il déclaré, dimanche, à l'occasion de la 9e journée des courses hippiques de Dahra, organisée à l'hippodrome Aly Saleh Diop et dont il était le parrain du Grand-Prix.

Plusieurs autorités administratives et territoriales ont pris part à cette manifestation, dont le gouverneur de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, le préfet de Linguère, Modou Thiam, ainsi que des élus locaux et responsables de structures publiques.

S'exprimant au terme de cette manifestation marquée par une forte mobilisation des populations du Djoloff, M. Ndiaye a souligné que la course hippique dépasse le simple cadre sportif et représente "une tradition vivante, un héritage culturel et un lien entre les générations" dans le Djoloff.

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Le président de l'Assemblée nationale a insisté sur la nécessité d'un engagement accru de l'État en faveur du secteur de l'élevage et de la filière équine, évoquant notamment l'amélioration de la race chevaline, la structuration des acteurs, le renforcement des infrastructures et la valorisation économique et touristique de cette activité.

"La course hippique doit devenir un véritable levier de création d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse", a-t-il soutenu, saluant au passage le rôle du Centre de recherches zootechniques (CRZ) de Dahra, notamment son haras, dans la promotion des chevaux de course.

M. Ndiaye a également exprimé ses remerciements au président de la République, au Premier ministre et au gouvernement, ainsi qu'au Comité national de gestion des courses hippiques, pour l'organisation de cet événement dédié à son institution.

Le cheval "Moubarak Féminin", de l'écurie Mbeutt, propriété d'Assane Ndiouck, a remporté le Grand Prix couru sur une distance de 2.200 mètres, empochant une enveloppe de 3 millions de francs CFA.

Le maire de Dahra, Samba Ndiobène Ka, a salué, de son côté, la tenue de cette manifestation d'envergure nationale dans sa commune, y voyant "une reconnaissance du Djoloff et de ses valeurs".

"Cette journée du cheval incarne l'âme du Djoloff, une terre de tradition, de courage, de culture et de dignité", a-t-il déclaré, estimant que cette manifestation constitue aussi un facteur de cohésion sociale et de rayonnement territorial.

Selon lui, le choix de Dahra pour abriter cette journée est "un acte de confiance et de générosité" qui renforce l'engagement des populations locales à préserver et promouvoir leur patrimoine culturel.

La 9e journée des courses hippiques de Dahra, dotée du Grand Prix du président de l'Assemblée nationale, s'est déroulée dans une ambiance de ferveur et de communion, confirmant l'ancrage de cette discipline dans les traditions du Djoloff.