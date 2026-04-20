Ile Maurice: SummerTimes redonne vie à la statue de Paul & Virginie

Il est des lieux qui racontent une île. Des images gravées dans la mémoire collective, des symboles qui traversent les générations. Au Jardin botanique de Pamplemousses, la statue de Paul & Virginie est avec le bassin des nénuphars l'un des sites les plus photographiés de Maurice. Il a retrouvé toute sa splendeur grâce au soutien de SummerTimes.

C'est à travers l'initiative GreenTimes que le tour opérateur s'est engagé dans la restauration de cette oeuvre emblématique, dans un geste fort à l'occasion de la Journée internationale des monuments et sites, célébrée le 18 avril. Plus qu'une rénovation, pour SummerTimes, c'est un message : celui d'un tourisme capable de protéger ce qu'il admire.

Inspirée du roman culte de Bernardin de Saint-Pierre, la statue de Paul & Virginie incarne depuis des décennies une certaine idée du romantisme. Nichée dans l'écrin luxuriant du Jardin botanique de Pamplemousses, elle est à la croisée des imaginaires : patrimoine littéraire, mémoire insulaire et halte incontournable pour les visiteurs du monde entier.

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Pour SummerTimes, cette démarche résonne avec son identité même. L'entreprise, installée avenue Bernardin de Saint-Pierre à Quatre-Bornes, revendique un ancrage profond dans l'histoire locale. Avec GreenTimes, elle choisit de faire de la responsabilité un art de vivre : préserver l'environnement, mais aussi les récits, les symboles et les lieux qui donnent une âme à la destination.

«Préserver ce qui fait la singularité de Maurice, c'est aussi préserver ce que nos visiteurs viennent chercher ici, souvent sans même pouvoir le nommer», confie Laura Hitié, directrice générale de SummerTimes. Elle ajoute : «En tant qu'acteur du tourisme, il nous paraît essentiel de participer à la préservation de ces sites qui façonnent l'expérience mauricienne et auxquels nos visiteurs, comme les Mauriciens, sont profondément attachés».

Sous la supervision du Dr Jean Claude Autrey, chercheur et scientifique, et avec le soutien du Rotary Club de Port-Louis, la restauration a permis de redonner à la statue son éclat tout en respectant son intégrité historique.

Ce projet n'est qu'une étape. À travers GreenTimes, SummerTimes entend multiplier les actions à impact positif : conservation, éducation, santé, expériences plus responsables... autant de pistes qui dessinent un tourisme plus attentif à son territoire.