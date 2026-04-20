Ile Maurice: Il était une fois dans la nuit coloniale, une voix se lève

Mercredi soir, dans la pénombre feutrée de l'Institut Français de Maurice, l'histoire de Furcy, né libre s'est imposée comme une mise en accusation du présent. C'est, indéniablement, une de ces oeuvres rares qui demandent à être interrogées. Une question demeure, presque obsédante : Furcy est-il l'histoire d'un homme ou celle d'un monde ?

Pour nous, Furcy, c'est d'abord une obstination. Une lutte de près de trente ans, entamée en 1817 sur l'île Bourbon, aujourd'hui La Réunion. À la mort de sa mère, il découvre un document : elle avait été affranchie. Donc lui, juridiquement, est né libre. Une évidence en droit. Une absurdité dans l'ordre colonial. Et c'est là que commence la fracture - entre la loi et le réel, entre la vérité et le pouvoir.

Ce que filme Abd Al Malik, avec une rigueur presque clinique, éclaire d'une lumière crue cette tension permanente entre un homme et un système. Furcy ne fuit pas. Il ne prend pas le maquis comme les marrons du Morne. Il ne rompt pas avec l'ordre colonial, il le défie de l'intérieur. Il s'engouffre dans ses failles, dans ses contradictions, dans ses hypocrisies. Il fait du droit une arme - dans un monde où le droit est conçu pour le nier. Et c'est peut-être là que réside la singularité de son combat.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Contrairement aux récits dominants de l'esclavage dans l'imaginaire mauricien - souvent arrimés à l'Afrique, à la traite atlantique, à la fuite héroïque - l'histoire de Furcy ouvre une autre cartographie, plus dérangeante encore. Celle d'un océan Indien où les routes de la servitude ne partent pas uniquement des côtes africaines, mais plongent aussi dans les terres de l'Inde. Sa mère, née à Chandernagor, dans le Bengale, vendue, déplacée, offerte presque comme un objet de transmission coloniale, devient le point d'ancrage d'une autre mémoire. Une mémoire que nous avons, collectivement, reléguée aux marges.

Comme si reconnaître que l'esclavage avait aussi des racines indiennes venait troubler des récits identitaires trop confortablement installés.

Furcy, en ce sens, est une dissonance ; cette dissonance est précieuse. Elle nous oblige à regarder autrement. À comprendre que l'esclavage, dans l'océan Indien, n'est pas une histoire monolithique, mais une stratification complexe de trajectoires, de silences et d'oublis. Entre esclavage, engagisme, migrations libres - les lignes se brouillent. Et, avec elles, nos certitudes. Mais il y a plus.

Furcy, c'est aussi et surtout une question de temporalité. Il lutte avant 1835, avant 1848. Avant l'abolition. Avant que l'Histoire ne décide, enfin, de lui donner raison. Il ne bénéficie d'aucun vent porteur, d'aucune morale rétrospective. Il avance seul, contre son temps. C'est là, précisément, que le particulier bascule dans l'universel.

Ce que raconte ce film, au fond, c'est l'histoire d'un homme qui refuse d'attendre que le monde devienne juste pour le devenir lui-même. Il y a, dans cette persévérance, dans cette chair exposée au fouet de l'injustice, une manière de creuser la terre sèche du droit, article après article, recours après recours, jusqu'à faire jaillir une vérité que tout un système s'acharne à ensevelir. Une lente excavation de dignité.

Pourtant, une ironie persiste. Heureusement que Furcy, né libre, qui parle de Maurice et de La Réunion, a pu traverser l'océan pour venir jusqu'à nous, même avec un léger retard par rapport à sa projection parisienne. Il est rassurant de constater que nous ne vivons plus à des années-lumière de ces capitales culturelles où l'on consommait jadis nos mémoires comme des objets esthétiques, sans toujours nous en restituer la propriété.

Dans un monde où les Nations unies viennent à peine de reconnaître l'esclavage comme le «crime le plus grave contre l'humanité», la bataille n'est plus seulement celle de la mémoire. Elle est celle du récit. Qui raconte ? Pour qui ? Et à partir de quel centre ? Furcy, lui, n'avait pas ces mots. Mais il en avait l'intuition.

En portant son combat jusqu'aux tribunaux de Paris, il cherchait à inscrire son existence dans un espace où elle ne pouvait plus être niée. Il cherchait à devenir visible. Est-ce cela, au fond, la véritable leçon de ce film ? La liberté ne se reçoit pas. Elle s'arrache. Patiemment, obstinément. Parfois contre toute logique, souvent contre toute époque. Furcy n'est pas un héros au sens classique. Il est mieux que cela. Il est une faille dans le système. La preuve vivante que même les architectures les plus solides de l'injustice portent en elles les germes de leur effondrement.

La liberté, avant d'être un droit, est d'abord un acte de résistance !