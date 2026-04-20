Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Une découverte de pétrole sur le permis Moho

La compagnie TotalEnergies EP Congo a annoncé, à travers un communiqué, avoir découvert un nouveau gisement de pétrole sur le permis Moho, au large de Pointe-Noire. Cette trouvaille associée au puits d'exploration de Moho F représenterait, selon les analyses, 100 millions de barils de ressources récupérables.

L'avancée majeure réalisée est le résultat du forage du puits d'exploration MHNM-6 NFW, ciblant la structure Moho G. Les experts de la société ont révélé l'existence d'une colonne d'hydrocarbures d'environ 160 mètres dans les réservoirs de bonne qualité qui ont fait l'objet d'une campagne complète d'acquisition de données.

La société bénéficie à cet effet de sa proximité avec les infrastructures de productions existantes, permettant un développement à cycle court et à faible coût. « En tirant parti de notre expertise technique, nous créons les conditions d'une future production génératrice de valeur pour la compagnie », a précisé le directeur d'exploration de TotalEnergies, Nicola Mavilla. Actuellement, les installations de production situées sur le champ d'exploration Moho comprennent deux unités flottantes, Alima et Likouf, qui produisent environ 90 000 barils équivalents pétrole par jour.

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Précisons que l'exploration du permis Moho repose sur une collaboration de TotalEnergies en partenariat avec les sociétés Trident Energy et la Société nationale des pétroles du Congo.

La découverte des hydrocarbures sur ce site d'exploration représente une étape stratégique pour renforcer la production énergétique dont le gouvernement poursuit avec l'objectif d'atteindre une production pétrolière de 500 000 barils par jour.