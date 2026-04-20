Congo-Brazzaville: Nouveau mandat de Denis Sassou N'Guesso - Les défis économiques

Réélu avec 94,90% des voix, Denis Sassou N'Guesso a entamé son nouveau quinquennat qui court jusqu'en 2031, le 16 avril dernier. Dans son discours d'investiture, le chef de l'Etat est revenu sur les défis économiques qu'il doit relever courant ce mandat. De la mobilisation des recettes à la bonne gestion de celles-ci en passant par la lutte contre le détournement des deniers publics, la desserte en eau et en électricité, les enjeux sont cruciaux.

Pour le nouveau quinquennat, Denis Sassou N'Guesso a placé ses actions sous le signe de la gouvernance axée sur les résultats. Ainsi, aussitôt investi, il a décliné ses grandes ambitions au profit d'un Congo épanouit et prospère.

Sur le plan économique, le chef de l'Etat a annoncé la poursuite des grandes actions macro-économiques susceptibles de contribuer à la construction d'un Congo ambitieux, innovent et prospère.

Parmi les actions prioritaires qu'il a promises, Denis Sassou N'Guesso devrait, en premier, accroître l'investissement dans le capital humain en vue de doter l'administration publique congolaise d'un personnel dévoué, capable d'apporter une plus-value nécessaire pour renforcer le développement économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour renflouer les caisses de l'Etat, le président de la République a annoncé la mise en place des mécanismes stratégiques plus adaptés, en vue de stimuler la mobilisation des ressources financières publiques additionnelles.

Dans son nouveau projet de société, "Accélérons la marche vers le développement", Denis Sassou N'Guesso a promis de redynamiser au mieux l'économie congolaise, en priorisant le développement de l'agriculture au sens large, de l'industrie, de la recherche scientifique, de l'innovation technologiques et du progrès technique.

De même, il déploiera ses efforts pour assurer la mise en oeuvre effective des zones économiques spéciales, ainsi que celle des industries extractives, avec la révision en cours du code minier, un autre secteur porteur de richesse.

Revitaliser le secteur des transports

Dans son plan quinquennal, le président de la République a aussi annoncé de grandes actions à réaliser aussi bien dans la construction des infrastructures de transport, que dans leur rentabilité. Il a rappelé la construction et le bitumage du corridor 13 dans son tronçon Ouesso-Impfondo-Gouga-frontière de la République centrafricaine.

Denis Sassou N'Guesso a rassuré aussi l'opinion du lancement, courant ce mandat, des travaux de construction du pont route-rail reliant Brazzaville, capitale de la République du Congo, à Kinshasa, celle de la République démocratique du Congo.

Epine dorsale de l'économie congolaise, le Chemin de fer Congo-Océan, lui aussi, fera l'objet d'une attention particulière, à travers sa rénovation générale dont il a lancé les travaux récemment.

Il faut ajouter à cela la réhabilitation des ports maritime, fluviaux et des aéroports internationaux afin de confirmer la vocation du Congo de pays de transit. L'objectif étant de renforcer le commerce et d'apporter un coup d'accélérateur à la diversification économique.

L'eau potable et l'électricité en ligne de mire

Dans son discours, Denis Sassou N'Guesso est revenu aussi sur la problématique de l'eau et de l'électricité, deux secteurs stratégiques dans le développement économique du Congo, mais qui posent encore des sérieux problèmes.

« Dans le secteur de l'électricité notamment, ce mandat sera mis à profit pour atteindre les objectifs de la Mission 300 qui vise à donner l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici à 2030. Notre responsabilité à l'horizon 2030 sera de donner de l'électricité au moins à plus de la moitié de la population. Cet objectif est soutenu par le Pacte national énergétique de la République du Congo, dont les cinq piliers projettent l'ambition du Congo de la prospection à la production de l'énergie », a souligné le chef de l'Etat.

A propos des antivaleurs qui gangrènent l'administration publique, précisément le détournement des fonds publics, le président de la République a promis encore d'accentuer la répression afin de combattre efficacement le phénomène.