Sénégal: UGB - Une 'une journée noire' annoncée ce lundi, en hommage à un étudiant décédé dimanche

20 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La commission sociale des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis annonce observer "une journée noire" ce lundi, marquée par 24 heures de cessation de toute activité pédagogique non renouvelable, en hommage à un de ses membres, El Hadj Birane Sène, décédé dimanche.

Dans un communiqué, la CESL dit attendre également les conclusions de l'autopsie et exige "toute la célérité requise" dans le traitement de ce dossier, ainsi que dans la communication sur le décès de cet ancien délégué titulaire de la sous-commission bourses, cartes et transport de la commission sociale.

Selon le communiqué, le défunt s'est distingué par "son sens élevé des responsabilités, son farouche attachement à la cause estudiantine et sa volonté constante de servir ses pairs".

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