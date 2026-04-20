Tunisie: Le ministère de l'Éducation dévoile le calendrier officiel des examens nationaux 2026

Le ministère de l'Éducation a rendu publique, ce lundi 20 avril 2026, la programmation détaillée des examens nationaux.

Ce calendrier concerne le concours d'accès aux collèges pilotes (Sixième), les examens du Brevet (enseignement général et technique), ainsi que les sessions principale et de contrôle du Baccalauréat.

Organisation et consignes de rigueur pour le Baccalauréat

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Le ministère a profité de cette annonce pour rappeler aux candidats du Baccalauréat l'importance de respecter scrupuleusement les consignes organisationnelles. Les élèves sont ainsi appelés à se présenter dans les centres d'examen dès 7h30 du matin. En cas de retard pour force majeure, le candidat doit impérativement contacter le chef du centre.

Par ailleurs, une tolérance zéro est appliquée concernant les appareils électroniques : tout dispositif de communication est strictement interdit à l'intérieur des salles. Les candidats doivent déposer leurs effets personnels dans les espaces dédiés avant le début des épreuves. De plus, la présentation de la convocation et de la carte d'identité nationale est obligatoire à chaque séance.

Vérification des moyennes et procédures de recours

Une étape cruciale attend également les élèves avant les épreuves : la vérification des données administratives et des résultats annuels. Chaque candidat doit examiner avec ses professeurs ses moyennes dans toutes les matières, ainsi que sa note annuelle globale, sa note d'éducation physique et, pour la section Sciences Techniques, la note des travaux pratiques.

En cas d'exactitude des informations, l'élève appose sa signature sur le document prévu à cet effet. Si une erreur est constatée, une demande d'opposition écrite doit être déposée auprès du chef du centre d'examen. Le ministère précise que la date limite pour toute contestation est fixée au mardi 19 juin 2026. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en compte.