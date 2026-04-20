Tunisie: Événement astronomique - Le pays se prépare à « l'éclipse du siècle »

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd, a présidé le 16 avril dernier à la Cité des Sciences de Tunis la première réunion du comité de coordination et de suivi de l'éclipse totale de Soleil, prévue pour le 2 août 2027. Cette rencontre s'est tenue en présence du directeur général par intérim de la Cité des Sciences et des membres du comité d'organisation.

Au cours de cette séance, les missions du comité ont été présentées, accompagnées d'un exposé scientifique détaillant les spécificités de ce phénomène. Le ministre a souligné l'importance stratégique de cet événement, qui revêt des dimensions scientifiques, culturelles, éducatives, mais aussi touristiques et économiques majeures. Il a appelé à une synergie entre toutes les parties prenantes pour garantir le succès de la gestion de ce phénomène astronomique rare.

Un événement sans précédent depuis plus d'un siècle

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L'éclipse totale du 2 août 2027 s'annonce comme l'un des phénomènes cosmiques les plus marquants de l'histoire moderne de la Tunisie. Le pays n'a pas connu d'éclipse totale depuis 1905. Lors de cette journée, une grande partie du territoire tunisien sera plongée dans l'ombre complète de la Lune pendant une durée dépassant les cinq minutes. L'ensemble du processus durera environ 5 heures et 12 minutes.

Surnommée « l'éclipse du siècle » en raison de la durée exceptionnelle de sa phase totale -- approchant les six minutes par endroits --, cette manifestation verra le disque lunaire occulter entièrement celui du soleil. Ce spectacle rare entraînera une obscurité temporaire et permettra l'observation de la couronne solaire. Selon le communiqué publié par le ministère ce lundi 20 avril, après ce rendez-vous historique, la Tunisie devra patienter jusqu'au 12 septembre 2053, puis au 21 avril 2088, pour observer à nouveau un tel phénomène.