Tunisie: Bientôt un cadre légal pour les applications de taxi

Les travaux de la séance plénière ont débuté ce lundi 20 avril 2026, avec à l'ordre du jour seize questions orales adressées au ministre du Transport, Rachid Amri.

En réponse aux interrogations du député Tarek Mahdi, le ministre a affirmé que les problématiques liées au secteur du taxi -- notamment l'octroi des licences et la qualité des services -- font l'objet d'un suivi rigoureux de la part de ses services. À cet égard, le ministère a décidé de mettre en place une plateforme numérique dédiée à l'organisation des cartes professionnelles et à la simplification des procédures administratives pour l'obtention des autorisations. Rachid Amri a par ailleurs souligné que ses services travaillent activement à l'encadrement juridique et à la régularisation des applications mobiles utilisées dans le secteur du taxi.