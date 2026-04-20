Gambie: Lancement du Programme 'SPRING' de 19 millions d'euros de l'Union Européenne destiné à la transformation du secteur agricole du pays

L'Union Européenne a procédé au lancement d'un ambitieux projet de 19 millions d'euros visant la transformation du secteur agro-industriel de la Gambie. Ce projet a pour objectif de renforcer la sécurité alimentaire, de booster les moyens de subsistance des communautés rurales, et de renforcer la résilience économique.

Le programme dénommé SPRING (Production Durable pour des Générations Résilientes et Inclusives) a été révélé au grand public hier au Centre de Conférence Dawda Kairaba Jawara. Ce programme vise à soutenir les chaines principales de valeur agricoles et à créer des opportunités pour les générations futures.

Le Programme 'SPRING' sera mis en oeuvre par COLEAD, une organisation bénévole internationale dotée d'une immense expérience dans le développement des chaines de valeur agricoles et dans les possibilités d'accès aux marchés. COLEAD fournira un appui technique, bonifiera le niveau de qualité et la sécurité alimentaires, et aidera les paysans et entreprises agro-industrielles à accéder aux marchés régionaux et européens.

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Des membres du gouvernement, partenaires au développement, acteurs du secteur privé et organisations agricoles ont pris part au lancement dans le but de s'imprégner de la vision et de l'impact visé par le Programme 'SPRING'.

Réduire la dépendance aux importations et débloquer le potentiel

L'ambassadeur de l'UE en Gambie, Mme Immaculada Roca i Cortés, considère le secteur agricole comme étant l'épine dorsale de l'économie du pays car il fournit des emplois pour environ 70% de la population et contribue approximativement à un tiers du PIB. Cependant, a-t-elle observé, la Gambie est largement dépendante des importations de produits alimentaires. Cela rend la Gambie vulnérable aux chocs externes et à l'insécurité alimentaire.

« Le Programme 'SPRING' est conçu pour remédier aux entraves structurelles tout en débloquant le vaste potentiel du secteur agro-industriel, » a-t-elle déclaré. « Notre ambition est de réduire la dépendance aux importations de produits alimentaires, stimuler la concurrence, et créer des opportunités économiques durables, notamment dans les zones rurales. »

Le Programme SPRING sera financé à hauteur de 19 millions d'euros pour les cinq prochaines années et mettra un accent particulier sur le renforcement de huit chaines de valeur agricoles, à savoir la mangue, le piment, les arachides, les tomates, le manioc, les patates douces, et les haricots riches en fer. Ces produits agricoles ont un énorme potentiel dans la mesure où ils pourraient contribuer à booster les exportations, rehausser la qualité de la nutrition des populations et substituer les produits importés.

Consolider la résilience des agriculteurs

Mme Fatou Jammeh Touray, directrice de cabinet adjoint au Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et de la Sécurité Alimentaire, a salué cette initiative car elle vient à point nommé compte tenu des chocs climatiques, de la dégradation des sols, et des pertes enregistrées suite aux saisons de récolte.

Elle a déclaré que selon les prévisions, le Programme 'SPRING' bénéficiera à plus de 25.000 agriculteurs non-industriels, dont la majorité sera des femmes et des jeunes. Le Programme 'SPRING' renforcera la résilience, rehaussera la productivité, et favorisera les pratiques agricoles adaptées aux effets climatiques, » a-t-elle déclaré. « Il favorisera également un plus grand accès aux marchés, réduira les pertes enregistrées lors des saisons de récoltes, et créera des emplois dans toute la chaine de valeur agricole. »

Mme Leena Malde, vice-présidente de COLEAD, a affirmé que le Programme 'SPRING' consolidera le secteur de l'horticulture, et ce, à travers une plus grande innovation, le renforcement des compétences, un plus grand accès aux marchés et aux mécanismes de finance. Elle a insisté sur le fait que le Programme 'SPRING' s'appuie davantage sur les initiatives déjà existantes plutôt que sur la création de nouveaux projets, et est conçue pour connecter les agriculteurs, entreprises et institutions opérant dans les chaines de valeur agricoles.

« Le succès du Programme 'SPRING ' dépendra de l'implication et de la collaboration de tous les acteurs de la chaine de valeur agricole, » a-t-elle ajouté. Ce programme a été conçu pour répondre aux impératifs et besoins des parties prenantes, et nous devons veiller à ce qu'il en soit toujours ainsi. »

Les priorités économiques et climatiques alignées

Mme Ndey Fatou Jobe, directrice de cabinet adjointe au Ministère de l'Environnement, du Changement Climatique et des Ressources Naturelles, a souligné la nécessité de l'intégration des considérations climatiques et environnementales dans les projets de développement agricole. Elle a mis en exergue l'importance du renforcement de la résilience au changement climatique en concordance avec les initiatives globales, et ce, en vue de veiller à une gestion durable des ressources naturelles dans le cadre du Programme 'SPRING'.

Mr Mod K. Secka, directeur de cabinet au Ministère de l'Economie et des Finances, a déclaré que le Programme 'SPRING' vise à soutenir la vision globale de la Gambie d'un secteur agricole résilient, inclusif et répondant aux demandes du marché.

Il a observé que le secteur agricole contribue 25 à 30% du PIB, génère environ 40% des recettes d'exportation, et emploi approximativement 70% de la main d'oeuvre. Le secteur agricole joue également un rôle primordial dans la réduction de la pauvreté dans la mesure où la majorité de la population vivant sous le seuil de la pauvreté dépend de l'agriculture pour sa survie.

Mr Secka a déclaré que le gouvernement ambitionne la transformation de l'agriculture de subsistance en une agriculture moderne et marchande capable de satisfaire tant le marché national qu'international. Le gouvernement accorde la priorité à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritive, au rehaussement de la productivité par le biais de l'irrigation et de l'utilisation de meilleures procédés agricoles, et au renforcement des aptitudes des agriculteurs - notamment les femmes et les jeunes.

« Le Programme 'SPRING' s'aligne étroitement avec notre agenda national à travers la promotion de chaines de valeur agricoles résilientes aux climats, axées sur les marchés et l'accroissement de possibilités d'accès à des produits alimentaires fortifiants et de bonne qualité, » a-t-il renchéri.

Il a adressé ses remerciements à l'Union Européenne pour cet investissement considérable de 19 millions d'euros dans le secteur agro-industriel de la Gambie et a réaffirmé la détermination du gouvernement à veiller sur le succès du Programme 'SPRING'.

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