Gambie: Le président Barrow déclare aux nouveaux officiers que l'intérêt de la nation doit toujours primer au-dessus de leurs intérêts personnels

Son Excellence Adama Barrow, président de la République de la Gambie et Commandant Supreme des Forces Armées de la Gambie, a demandé aux nouveaux officiers de démontrer un esprit de professionnalisme et une discipline des plus strictes.

Les Forces Armées de la Gambie ont conduit mercredi la passation de service de la première classe d'élèves officiers entrainés intégralement par les Forces Armées de la Gambie lors d'une cérémonie présidée par le président Adama Barrow.

« Je vous exhorte à maintenir les plus hauts degrés de discipline, de professionnalisme, et d'intégrité. Vous devez démontrer en tout temps et en tout lieu les valeurs inculquées en vous, et commander avec compassion. Vos soldats vous observeront constamment afin de s'imprégner de vos exemples, et vos supérieurs veilleront à ce que votre comportement reflète les meilleures traditions militaires. Vos paroles devront refléter vos actions et convictions. Vous devez toujours placer l'intérêt de la nation au-dessus de vos intérêts personnels et vouer votre existence à la sauvegarde de l'intégrité et de la souveraineté du territoire national, » a déclaré le président Barrow aux officiers.

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Le président Barrow a rappelé à l'attention des nouveaux officiers la nature tant volatile et complexe que grandissante et quotidienne des évènements mondiaux, faisant remarquer que les obstacles à la paix sont palpables, et que la Gambie devra compter sur eux pour s'adapter et surmonter ces circonstances difficiles chaque fois qu'elle sera contrainte de les confronter.

Le président Barrow leur a demandé de se préparer à prendre les devants en tout lieu et en toute circonstance pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité de la Gambie. Il les a exhortés à garder l'esprit ouvert et attentif car les réponses aux défis sécuritaires modernes nécessiteront des esprits cultivés et bien équilibrés.

« Vous devez toujours garder à l'esprit que la vie de vos soldats et la sécurité de la nation dépendent du bon jugement de toute la chaine de commandement, car la responsabilité que vous portez sur vos épaules est d'une importance fondamentale, » a-t-il déclaré.

Le président Barrow les implore de profiter des innovations et technologies modernes pour rehausser les aptitudes de leurs unités respectives.

« Depuis 2017, mon gouvernement a considérablement investi dans les aspects administratif et opérationnel de nos services de sécurité. Nous avons, par exemple, créé des opportunités pour des membres des Forces Armées de la Gambie grâce à des cursus académiques à l'Université de la Gambie et dans d'autres institutions d'enseignement supérieur de l'étranger, » a-t-il révélé.

Le président Barrow a poursuivi pour dire que plus d'une centaine de membres des Forces Armées de la Gambie, à savoir des officiers et soldats, ont bénéficié de programmes de formation dans des écoles et institutions militaires de l'étranger.

Dans certaines instances, le leader gambien a dévoilé que des partenaires au développement, à savoir la République de Turquie, le Royaume d'Arabie Saoudite, le Royaume du Maroc, le Royaume-Uni, les Etats Unis d'Amérique, la Chine, le Nigeria, le Pakistan, l'Inde, et le Sénégal, ont subvenu au financement de ces programmes de formation à travers l'octroi de bourses d'études.

Le président Barrow a déclaré que son gouvernement a procédé à la promulgation en 2024 de la Loi sur les Termes et Conditions de Service dans un souci d'harmonisation des rendements des soldats avec leurs conditions de vie et de travail, d'où les changements significatifs dans la grille de salaire dans le secteur de la sécurité. Il a poursuivi pour dire que ces changements visent à garantir que la vie dédiée au service de la nation soit honorable et bien récompensée.

« Je vous assure que le gouvernement voue une grande fierté aux membres de nos services de sécurité, et nous poursuivrons notre politique de soutien du renforcement des capacités, du développement infrastructurel, et du bien-être des membres de nos corps habillés, » a-t-il promis.

Le président Barrow a réaffirmé que ce programme de formation des officiers, le premier dans l'histoire de la Gambie, qui a conduit à cette cérémonie solennelle, a été conçu pour devenir la fondation de la première Académie Militaire du pays, dont l'avènement est tant attendu. Ce programme de formation sert par conséquent de précurseur aux futurs programmes de formation d'officiers dans le pays.

« Le caractère rigoureux de ce programme visait à tester et à renforcer la bravoure, l'endurance physique, et les qualités de leadership des aspirants en vue de leur permettre de maintenir les degrés de professionnalisme, de fortitude et de courtoisie dignes d'officiers militaires de ce nom, » a-t-il conclu.

La saisie du cachet officiel du chef du village de Nyagen motivée par des considérations politiques, révèlent les observateurs