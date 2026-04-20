Yokoè — Au Togo, les troubles cognitifs restent largement négligés. Pourtant, leur impact sur la vie des patients et de leurs familles est souvent grave : perte d'autonomie, isolement social et perte de dignité. D'où l'initiative de la Province togolais de la Société des Missions Africaines (SMA) à Yokoè. Il s'agit plus précisément de la clinique de neuropsychologie Ahonhon Center. « Son nom, "Ahonhon", vient du guingbé, une langue locale, et signifie "cerveau" », écrit à l'Agence Fides Charles Ayetan, responsable de la communication pour le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SECAM). Situé à environ quinze kilomètres du centre de Lomé, près du Centre médical des Petites Soeurs de la Sainte Famille et de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, ce centre s'inscrit dans une dynamique de renforcement des soins spécialisés en Afrique de l'Ouest.

« À l'origine, l'objectif était d'accompagner les adolescents en difficulté, que la crise trouve son origine chez les parents ou au sein de la famille », explique à Fides le père Fabien Sognon, premier Supérieur provincial de la SMA au Togo. Au fil du temps, le projet a évolué. Face à des besoins croissants, le centre a choisi de se concentrer sur la santé cérébrale. Aujourd'hui, il traite les troubles cognitifs à tous les âges, y compris ceux liés à la mémoire, à l'attention et à la concentration chez les élèves, ainsi que les déficits cognitifs liés à l'âge, notamment les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Il offre également un soutien aux personnes dont les fonctions cognitives ont été altérées par un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral. »

« La mission de l'Ahonhon Center est de « prendre soin de l'individu au plus profond de lui-même : son cerveau, son intelligence, sa mémoire, son identité et son humanité », a déclaré le directeur, le père Jean-Paul Lawson. « L'originalité du centre réside dans son approche intégrée, qui combine prise en charge clinique, rééducation et recherche. Cette vision globale met l'accent sur une compréhension approfondie du fonctionnement du cerveau et sur des interventions fondées sur des données scientifiques, tout en tenant compte des contextes culturels locaux », explique le père Lawson.

Le Centre a pour objectif d'apporter une réponse concrète au manque de prise en charge des troubles cognitifs dans ce pays africain. Il a été inauguré le 11 avril dernier par le Nonce Apostolique au Togo et au Bénin, Mgr Ruben Dario Ruiz Mainardi, qui a remercié les Pères de la Province SMA du Togo pour cette initiative, en présence de l'actuel Provincial SMA du Togo, le père Jean-Paul Kpatcha, d'autres pères SMA, les religieuses NDA et les Petites Soeurs de la Sainte Famille, les partenaires, les amis du projet, ainsi que les artisans et les ouvriers qui ont contribué à la construction du bâtiment.

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Au-delà de sa mission, Ahonhon participe à une initiative pastorale dans le cadre du « Projet Mathusalem », dédié aux personnes âgées. En effet, la Maison Mathusalem, rattachée au Centre, offre un cadre alliant accompagnement spirituel, soutien humain et soins thérapeutiques, afin de lutter contre l'isolement social des personnes âgées et de valoriser leur rôle dans la société.

À travers cette inauguration, l'Église et la province SMA du Togo réaffirment leur engagement dans le domaine de la santé, en particulier dans un secteur encore peu développé comme celui de la santé mentale, au service de la dignité humaine et du bien-être des populations.