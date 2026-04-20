Tunisie: Fuite des cerveaux - 46 000 ingénieurs ont quitté le pays au cours des 10 dernières années

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le Président de l'Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), Mohsen Ghrissi, tire la sonnette d'alarme. Face à la fuite massive des cerveaux qui fragilise les piliers de l'économie nationale, il appelle à la tenue immédiate d'un Conseil des ministres consacré exclusivement à la migration des ingénieurs.

Pour Mohsen Ghrissi, cette démarche s'inscrit dans une volonté de collaboration avec l'État. L'objectif est clair : apporter une expertise technique pour élaborer une stratégie de rétention des compétences, condition sine qua non à la survie de l'industrie tunisienne et à la relance de la croissance.

Un constat chiffré vertigineux

Le bilan dressé par le président de l'OIT est sans appel. Sur les 105 000 ingénieurs inscrits à l'Ordre, pas moins de 46 000 ont choisi l'exil au cours des dix dernières années. Ce flux migratoire, qui s'est transformé en véritable hémorragie à partir de 2014, s'explique par une combinaison de facteurs : un démarchage agressif des talents tunisiens par l'étranger, des disparités salariales abyssales et des cadres de travail nettement plus attractifs hors de nos frontières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au-delà des jeunes, le départ critique des seniors

Si le départ des jeunes diplômés est déjà préoccupant, le président de l'OIT souligne un danger bien plus insidieux : l'exil des ingénieurs expérimentés. La perte de ces profils seniors prive la Tunisie de ses mentors et de ses experts de terrain, indispensables à l'encadrement et à l'innovation.

Une réforme structurelle indispensable

Pour enrayer ce phénomène, Mohsen Ghrissi prône une approche globale qui s'attaque aux racines du mal. Il exhorte les autorités à repenser le modèle professionnel tunisien en agissant sur trois leviers majeurs : la revalorisation conséquente des salaires, l'amélioration des conditions de travail et la création de perspectives de carrière stimulantes au sein même du pays.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.