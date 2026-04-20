Nigeria: Formation en Turquie de deux cents soldats des forces spéciales nigérianes

Le Nigeria et la Turquie sont parvenus à un accord pour le déploiement immédiat de 200 membres des forces spéciales nigérianes en Turquie, à des fins de formation. Christopher Musa, ministre de la Défense du Nigeria, a fait cette annonce, samedi 18 avril, en marge du 5e Forum diplomatique d'Antalya, en Turquie, une déclaration du ministre de la Défense à l'issue de discussions avec son homologue turc, Yasar Guler.

La formation se déroulera dans le cadre du protocole sur la coopération militaire signé entre Ankara et Abuja, lors de la visite, en janvier dernier, du président nigérian Bola Ahmed Tinubu, en Turquie.

Deux cents soldats nigérians d'élite s'envoleront vers la Turquie dès le retour, au Nigeria, de Christopher Musa. Et selon le ministre de la Défense, cette formation de ses membres des forces spéciales sera suivie d'exercices de terrain entre militaires nigérians et turques.

Christopher Musa a également révélé un accord entre le Nigeria et la Turquie sur la production conjointe d'équipements de défense, mais également sur le transfert de technologies militaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ex-chef d'état-major nigérian a salué la longue collaboration entre les deux pays, ajoutant que « depuis 1960, la Turquie est comme une famille pour le Nigeria. »

Les forces armées nigérianes utilisent, depuis longtemps, notamment des drones et des hélicoptères de fabrication turque. Selon Christopher Musa, la Turquie dispose d'une grande expérience en matière de défense et de lutte contre le terrorisme, une expertise dont le Nigeria pourrait tirer parti grâce à un échange d'expériences. Outre la formation militaire et la coproduction industrielle d'armes, ce sont également des échanges d'officiers et de soldats qui sont prévus.

En somme, quelques semaines après le déploiement d'instructeurs américains sur le sol, c'est bien vers un second pays membre de l'Otan que le Nigeria se tourne pour résoudre ses crises sécuritaires au nord-est et au nord-ouest du pays.