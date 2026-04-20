Cote d'Ivoire: Lancement d'un Fonds souverain chargé de la gestion des actifs de l'État

En Côte d'Ivoire, le gouvernement a adopté, cette semaine, une ordonnance en vue de mettre en place un fonds souverain. Ce fonds servirait notamment à financer des projets de développement mais aussi à subventionner certains secteurs, en cas de crise internationale.

Le Fonds souverain stratégique pour le développement de la Côte d'Ivoire (FSD CI) est chargé de la gestion et de la valorisation des actifs de l'État. Il doit aussi servir à financer des projets d'infrastructures.

Le FSD CI se compose de trois fonds : un fonds destiné à soutenir les investissements ; un second fonds destiné à répondre aux chocs économiques internationaux - comme on a pu le voir pendant la guerre en Ukraine ou bien actuellement avec le conflit en Iran - ; et enfin, un fonds de placements financiers stratégiques destiné à constituer une épargne publique à long terme.

Le Fonds souverain stratégique pour le développement sera notamment financé par l'affectation d'une quote-part des revenus tirés de l'exploitation des matières premières minières et énergétiques. Il sera aussi approvisionné grâce au transfert d'actifs publics.

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À peine annoncé, ce fonds suscite déjà des réactions au sein de la classe politique qui salue l'initiative. À l'image du Front populaire ivoirien, ce parti d'opposition y voit « un outil de souveraineté économique durable ».

Plus nuancé, Ahoua Don Mello, candidat malheureux à la présidentielle d'octobre dernier, préconise la mise en place d'une loi Crypto permettant d'instaurer plus de transparence autour de la gestion de ce fonds.