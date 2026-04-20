Tunisie: Washington - Le gouverneur de la Banque Centrale réaffirme la résilience de l'économie nationale

En marge des réunions du printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouhair Nouri, a multiplié les rencontres de haut niveau pour promouvoir les fondamentaux économiques du pays. Selon un communiqué officiel publié ce lundi par la BCT, Monsieur Nouri a réaffirmé, devant un parterre d'investisseurs institutionnels internationaux, la solidité de l'économie tunisienne face aux chocs extérieurs successifs.

Durant ces échanges, le Gouverneur a insisté sur la poursuite des réformes visant à garantir la stabilité financière et monétaire de la Tunisie. Il a également mis en avant les opportunités d'investissement offertes, notamment à travers les instruments de financement souverain sur les marchés internationaux. Cette présentation a suscité un intérêt marqué de la part des investisseurs, qui ont salué les efforts de résilience déployés par les autorités tunisiennes tout en exprimant leur disposition à soutenir le financement de l'économie nationale.

Le volet régional a également occupé une place centrale dans l'agenda du Gouverneur. Lors de son entretien avec Fahed El Turki, Directeur général et Président du Conseil d'administration du Fonds monétaire arabe, les discussions ont porté sur les perspectives économiques régionales. Monsieur Nouri a plaidé pour le développement d'approches innovantes afin de renforcer la capacité de résistance des économies arabes non productrices d'énergie face aux mutations mondiales actuelles.

Sur le plan de la coopération bilatérale, le Gouverneur a rencontré son homologue libyen, Nagi Mohamed Issa. Les deux responsables ont exploré les pistes de modernisation des systèmes de paiement et d'information, tout en exprimant une volonté commune de faciliter les échanges commerciaux et l'intégration économique entre les deux nations.

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Enfin, les consultations avec le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Lamine Lebbou, ont permis de réaffirmer la solidité des liens techniques et financiers unissant les deux institutions. Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de visites et d'explorer de nouveaux domaines de partenariat stratégique pour accompagner les transformations financières en cours dans la région.