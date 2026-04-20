Tunisie: Le pays célèbre l'enfance et le patrimoine - « Un Monument... et des Enfants »

Sous l'égide du ministère des Affaires Culturelles, le Centre International de la Culture et des Arts (Palais d'EL Abdelliya) s'apprête à donner le coup d'envoi de la quatrième édition de sa manifestation phare : « Un Monument... et des enfants ».

Prévu pour les 25 et 26 avril prochains, cet événement d'envergure se déploiera entre les murs chargés d'histoire du Palais d'Ahmed Bey et du Palais d'El Abdalliya, avec pour ambition de tisser un lien indéfectible entre les nouvelles générations et les trésors architecturaux du pays.

La journée d'ouverture, qui se tiendra le 25 avril au Palais d'Ahmed Bey, promet une immersion totale dans la mémoire du site. Le public pourra découvrir une exposition rétrospective mettant en lumière les productions artistiques réalisées par les enfants lors des années précédentes. Le point d'orgue de cette matinée sera sans nul doute le spectacle de conte intitulé « Palais d'Ahmed Bey : la demeure prestigieuse dans les jardins merveilleux ». Ce récit vivant, accompagné de visites guidées pédagogiques, permettra aux jeunes visiteurs de s'approprier l'histoire et les secrets architecturaux de ce joyau national.

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Le lendemain, 26 avril, la dynamique se déplacera vers le Palais de la Abdalliya pour une série d'activités placées sous le signe de l'interactivité et de l'écologie. À travers l'atelier « Monument et Verger », les enfants s'initieront aux joies du jardinage, tandis que l'espace « Monument et Environnement » utilisera les outils numériques pour les sensibiliser aux défis cruciaux du changement climatique.

La clôture de cette célébration sera marquée par une effervescence culturelle mêlant représentations théâtrales et expositions des oeuvres créées par les participants. Entre dessins, montages vidéo et photographies, le talent des jeunes artistes sera mis à l'honneur lors d'une cérémonie de remise de prix destinée à encourager cette relève passionnée par son héritage.