Tunisie: Travaux, projets et remue-ménage dans les transport aérien, maritime et ferroviaire

Lors d'une séance plénière tenue ce lundi 20 avril 2026 à l'hémicycle de Bardo, siège de l'Assemblée des représentants du peuple, le ministre du Transport, Rachid Amri, a dressé le bilan concernant certains projets relevant de son département.

Aéroports régionaux

Le ministre a en effet confirmé le lancement du projet de « dynamique des aéroports intérieurs ». Un projet mis au point en partenariat avec plusieurs ministères. Il a précisé que ce projet vise à revitaliser le trafic dans les aéroports régionaux. « Les opérations ont déjà débuté pour les aéroports de Sfax, Tabarka et Tozeur, parallèlement à la poursuite des travaux d'aménagement de ces infrastructures », a-t-il laissé entendre.

Rachid Amri a souligné dans ce même ordre d'idées, que le taux de remplissage des avions pour les vols programmés depuis les aéroports intérieurs ne doit pas être inférieur à 70 %, afin de préserver les équilibres financiers du transporteur national.

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Port de Radès

Concernant les prestations au port de Radès, il a indiqué que le ministère oeuvre à l'amélioration des niveaux technique et de service, rappelant l'acquisition de trois cavaliers gerbeurs à côté d'autres équipements. Dans ce contexte, il a admis que plusieurs grues ne sont plus opérationnelles, tout en estimant que les autorités de tutelle ont réussi à surmonter les problèmes de manutention des marchandises et à réduire de moitié leur accumulation au port par rapport aux années précédentes. Le ministre du Transport a ajouté que de nouvelles grues seront acquises en septembre prochain.

Transport ferroviaire

Pour ce qui est du transport ferroviaire, il a indiqué que des crédits importants ont été alloués par l'État pour la réhabilitation des rails et l'amélioration du transport ferroviaire. « Après avoir entamé les travaux pour l'amélioration du transport terrestre et l'acquisition de bus, nous nous orientons désormais vers la réhabilitation de la voie ferrée et de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) », a-t-il révélé.

Le ministre a ajouté dans ce cadre que des prêts ont été programmés pour certaines lignes, à l'instar de la Ligne 6 reliant Tunis à Kasserine via Le Kef, ainsi que la Ligne 22 vers Mahdia. « Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2026, le transport sous toutes ses formes atteindra un niveau à même de répondre aux attentes légitimes du citoyen », a-t-il conclu.