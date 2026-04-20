Tunisie: Port de Radès - Rachid Amri annonce un plan de modernisation technique et logistique

Lors de la séance plénière tenue ce lundi 20 avril 2026, le ministre des Transports, Rachid Amri, a détaillé la stratégie gouvernementale visant à hisser le port de Radès vers de nouveaux standards de performance technique et de qualité de service.

Le ministre a mis en lumière les investissements massifs engagés entre la fin de l'année 2025 et le premier trimestre 2026. Cette enveloppe a notamment permis l'acquisition de trois nouveaux chariots cavaliers ainsi que de divers engins de levage. Reconnaissant que l'obsolescence d'une partie du parc de grues actuel freinait jusqu'alors la productivité, Rachid Amri a confirmé qu'une nouvelle commande de grues de dernière génération serait réceptionnée dès le mois de septembre prochain.

Sur le plan opérationnel, les autorités de tutelle affichent des résultats probants. Le ministre a souligné le succès des mesures de fluidification qui ont permis de réduire de moitié l'encombrement des marchandises par rapport aux années précédentes, résolvant ainsi une part majeure des problématiques de stockage sur les quais.

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Enfin, interpellé par le député Nouri Jridi sur l'évolution de l'Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT), le ministre a tenu à saluer le leadership de cette institution en matière de transition technologique. Selon lui, l'agence s'impose aujourd'hui comme l'une des structures pionnières ayant parfaitement réussi le virage de la numérisation administrative.