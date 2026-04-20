Afrique: Bassirou Diomaye Faye appelle à réinventer la sécurité collective sur le continent

Dakar accueille les 20 et 21 avril la dixième édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Une édition anniversaire, dans un contexte de recomposition profonde et de grands défis : fragilisation de la Cédéao, progression du jihadisme, désinformation ou encore changement climatique... Bassirou Diomaye Faye a présidé l'ouverture ce lundi matin, aux côtés du président sierra-léonais, Julius Maada Bio, et du président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazouani.

Le président sénégalais l'affirme devant un parterre d'invités militaires, diplomates ou chercheurs : la paix et la sécurité sont indissociables du développement. Il a rappelé les nombreuses menaces auxquelles fait face l'Afrique, dont l'expansion du terrorisme et des conflits armés.

Les alliances régionales comme la Cédéao sont une piste, mais doivent être repensées selon Bassirou Diomaye Faye. « L'Union africaine et les communautés économiques régionales, en particulier la Cédéao, ont démontré leur capacité à intervenir par le déploiement de forces de maintien de la paix », a amorcé le chef d'État sénégalais, qui a pour autant pointé les limites du système : « Mais ces architectures ont des limites, des mandats parfois flous, des financements incertains, des capacités opérationnelles insuffisantes et surtout une déconnexion trop fréquente entre les décisions prises ailleurs et les réalités vécues sur le terrain. »

Il appelle donc à repenser collectivement les solutions pour renforcer la souveraineté du continent. Par exemple en opérationnalisant des forces en attente. Le président appelle aussi à miser sur la jeunesse et à renforcer la gouvernance dans le domaine des ressources naturelles.

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Parmi les invités du forum organisé avec le soutien du Japon, la Chine, l'Allemagne et l'Espagne, les présidents sierra-léonais et mauritanien ont fait le déplacement ainsi que 37 ministres et représentants venus du continent africain et du reste du monde, sans oublier les organisations régionales telles que la Cédéao, l'Uemoa, l'Union européenne ou l'Organisation internationale de la Francophonie.

Les travaux de discussion dureront deux jours et Bassirou Diomaye Faye espère que cette dixième édition sera celle « de la maturité et du passage à l'acte », en tenant compte des réalités des populations.