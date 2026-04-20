Afrique: L'audience de l'influenceur Kemi Seba reportée au 29 avril

L'influenceur anti-occidental, Kemi Seba, a comparu lundi 20 avril devant la Cour de Pretoria. L'audience a été reportée au 29 avril, le parquet souhaitant plus de temps pour étudier la demande de libération sous caution. Kemi Seba, son fils et un troisième co-accusé sont donc retournés en détention provisoire.

Le parquet a besoin de plus de temps pour vérifier l'adresse de Kemi Seba dans le pays, ainsi que la véracité de son passeport diplomatique nigérien, explique la procureure.

La défense répond immédiatement qu'elle a des preuves entre ses mains, notamment un document officiel de l'ambassade du Niger. Mais rien n'y a fait, l'audience a été reportée.

Nous sommes en revanche en mesure de confirmer que la troisième personne, présente aux côtés de Kemi Seba et de son fils sur le banc des accusés, est bien le suprémaciste blanc François Van de Merwe. Responsable d'un groupuscule d'extrême droite identitaire Afrikaner, il est accusé d'avoir aidé Kemi Seba dans son projet de rejoindre illégalement le Zimbabwe, selon la police sud-africaine.

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Pour régler cette question d'immigration illégale, motif officiel de l'arrestation, l'avocat de Kemi Seba nous confirme qu'une procédure pour obtenir le statut de réfugié politique est en cours, ce qui permettrait à Kemi Seba de rester en Afrique du Sud légalement.

Un membre de l'ambassade du Bénin était aussi présent lors de l'audience, qui a duré moins d'une demi-heure. La question d'une possible extradition n'a donc pas encore été abordée, et aucune mention n'a été faite du mandat d'arrêt international émis par le Bénin. Pour rappel, Kemi Seba est activement recherché par Cotonou pour son soutien supposé à la tentative de coup d'État en décembre dernier. Le pays avait alors émis un mandat d'arrêt international.