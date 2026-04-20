Le président du Burundi et président de l'Union africaine (UA) en exercice, le général Évariste Ndayishimiye, s'est rendu lundi 20 avril à Ouagadougou pour entamer une visite « d'amitié et de travail », selon le communiqué de la présidence du Burkina Faso. Une visite importante, alors que les relations entre l'UA et le Burkina Faso sont très compliquées depuis le coup d'État d'octobre 2022.

Accueilli ce lundi matin à l'aéroport international de Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré, le président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, a ensuite rejoint le palais présidentiel.

Même si rien n'a encore filtré sur la teneur de l'entretien, la présidence du Faso a précisé que le chef d'État burundais visitera par la suite des infrastructures socio-économiques de la capitale burkinabè.

Cette rencontre marque la volonté d'instaurer un dialogue direct entre l'UA et le Burkina Faso, membre de l'Alliance des États du Sahel. Pour rappel, le Burkina Faso, à l'instar du Mali et du Niger, a vu ses activités au sein de l'organisation continentale suspendues depuis le coup d'État militaire d'octobre 2022.

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Mais le lien n'a pas été complètement rompu. Le président de la Commission de l'époque, le Tchadien Moussa Faki, avait été reçu à Ouagadougou en février 2023 dans le but d'échanger sur les voies et moyens pour un retour à l'ordre constitutionnel. Un émissaire de l'Union africaine, Antonio Tete, s'est également rendu sur place en 2025, pour une mission d'écoute et d'information.

Lors de la conférence de presse après sa nomination comme président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye avait évoqué, en février dernier, le besoin de retour à l'ordre constitutionnel dans la région du Sahel, tout en rappelant l'importance de maintenir une connexion avec ces États pour chercher des solutions.