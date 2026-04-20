Les militants du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), venus de diverses régions du pays, se sont donné rendez-vous le 18 avril, à l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, pour la célébration des 80 ans de leur parti.

Cette étape dans la ville natale du père fondateur de ce parti, Félix Houphouët-Boigny, a été l'occasion pour tous les militants d'émettre le voeu de voir le Président Ouattara faciliter le retour sécurisé de Tidjane Thiam. « Notre grande joie au Pdci-Rda et particulièrement à Yamoussoukro, ce sera que le Président de la République facilite le retour sécurisé et paisible de son cadet Tidjane Thiam, petit-neveu du Président Félix Houphouët-Boigny en qui nous nous reconnaissons tous », a plaidé le sénateur Kouacou Gnrangbé Kouadio Jean.

En tant que haut représentant du district autonome de Yamoussoukro et au nom de son collègue, Yéboué Pascal, haut représentant du district des Lacs, le sénateur Kouacou Gnrangbé Kouadio Jean s'est réjoui du choix de Yamoussoukro, ville chère au président Tidjane Thiam et au Président Félix Houphouët-Boigny, président fondateur du parti, dans le cadre des festivités commémorant la naissance du Pdci-Rda. Ce qui est, selon lui, une manifestation de la confiance que le parti témoigne aux valeureux et indéfectibles militants de cette ville.

« L'histoire de notre grand parti, le Pdci-Rda, nous enseigne les combats héroïques et victorieux qu'ont menés nos aînés, les fondateurs de ce grand mouvement d'émancipation, pour nous libérer de la servitude des colonisateurs. Nous qui constituons la génération subséquente, nous demeurons fiers et heureux de célébrer nos illustres et vaillants héros », a-t-il déclaré.

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Kouacou Gnrangbé a rappelé les années de règne du parti. Un parti qui, selon lui, a servi aux populations de Côte d'Ivoire, une politique sociale des plus hardies, mettant au centre de son action, le développement humain et le véritable vivre-ensemble dans un bonheur partagé. « Le Président Félix Houphouët-Boigny et le Président Aimé Henri Konan Bédié ont tracé, pendant des années, les sillons du développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Et Tidjane Thiam, leur fils, que les militants du Pdci-Rda ont réélu à plus de 99,74% des suffrages au 9e congrès extraordinaire électif du 14 mai 2025, s'engage à son tour à élargir les sillons de ce développement. Il a les atouts pour réussir », a-t-il fait savoir.

Yapo Calice, secrétaire exécutif en chef du parti, au nom du président Tidjane Thiam, a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, représenté par Augustin Thiam, chef canton des Akouè et ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro. Aux chefs coutumiers, rois, chefs traditionnels et de tribu, Yapo Calice a rappelé que le Pdci-Rda, il y a exactement 80 ans, a été créé par un chef de canton, le Président Félix Houphouët-Boigny.

Le programme des festivités prévoit, pour la suite, les étapes d'Abengourou en mai, de Bouaké en juin, de Daloa en juillet, de Korhogo en août, de Man en septembre et de Daoukro et Abidjan en octobre. Le thème de cette célébration : « 80 ans d'expérience, de résilience et de fidélité aux valeurs de dialogue et de paix ».

« Aujourd'hui plus que jamais, le Pdci-Rda s'affirme comme une force politique majeure, porteuse d'espérance et d'union pour notre pays. À cet égard, je tiens à saluer le leadership du président Tidjane Thiam dont la vision, l'engagement et les actions menées avec détermination contribuent à renforcer la crédibilité et le rayonnement du parti sur l'échiquier national et international », a soutenu le maire de la commune de Yamoussoukro, Kouassi Kouamé Patrice.

Anges N'Dakpri, député de Toumodi sous-préfecture, au nom du personnel politique des districts des Lacs et de Yamoussoukro, a, pour sa part, signifié que ces 2 districts restent et demeurent, malgré les apparences qui sont trompeuses, des bastions du Pdci-Rda de Félix Houphouët-Boigny et de Henri Konan Bédié.

« Il est vrai qu'aux dernières élections législatives, le Pdci-Rda a perdu des postes dans ces deux districts. Nous avons perdu les 4 postes de député dans le district de Yamoussoukro. Dans le district des Lacs, nous avons perdu 4 postes sur les 15, c'est-à-dire que le Pdci-Rda a conservé 11 postes de député. Nous voulons féliciter la région du Bélier qui a réalisé le score parfait de 5 députés sur 5 », a-t-il détaillé.