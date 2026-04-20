Cote d'Ivoire: Demandes d'actes administratifs en ligne de l'Ena - La plateforme désormais disponible

La plateforme de gestion des demandes d'actes administratifs en ligne de l'Ecole nationale d'administration (Ena) est désormais disponible, opérationnelle et accessible à l'adresse suivante : https://www.scolarité.ena.ci/informations-demandes-actes-eleves ou en cliquant sur le bouton « Faites votre demande ici » sur le site web de l'Ena : www.ena.ci.

L'information a été livrée par le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, à travers un communiqué en date du vendredi 17 avril 2026. Cette plateforme est destinée aussi bien aux élèves en formation que les énarques en général.

En effet, cette plateforme permet de soumettre en ligne des demandes d'actes administratifs (attestation de scolarité, diplôme, attestation de diplôme, autorisation d'absence, etc.) et de consulter en temps réel le statut de traitement des requêtes.

Le directeur général de l'Ena précise que les demandes sont traitées par les services compétents selon un workflow de validation sécurisé, garantissant la traçabilité, la célérité et la fiabilité des actes délivrés. « Il est vivement recommandé de privilégier l'utilisation de cette plateforme pour toute nouvelle demande d'acte administratif », insiste Narcisse Sépy Yessoh.