Tunisie: Concours EIOOC à Genève - L'huile d'olive tunisienne remporte 49 médailles d'or

L'huile d'olive tunisienne a scintillé durant le concours européen international d'huile d'olive vierge extra (EIOOC), qui s'est tenu à Genève, en Suisse, du 14 au 16 avril 2026. Concours qui a vu le sacre de 70 marques tunisiennes. Celles-ci ont remporté 49 médailles d'or et 7 médailles d'argent ayant remporté le label « Qualité », ainsi que 12 distinctions dans la catégorie « Santé ».

Selon un communiqué de l'ambassade de la République tunisienne à Berne, cette compétition a réuni plus de 200 marques issues de nombreux pays, notamment la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France, la Libye, la Croatie, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Brésil, l'Arabie saoudite, le Sultanat d'Oman et la Jordanie. Les séances de dégustation se sont déroulées au Château de Bossey, sous la supervision d'un jury international composé d'experts de divers horizons. L'événement s'est clôturé le 16 avril par une cérémonie de remise des prix à Genève.

Ce couronnement prouve, encore une fois, que l'huile d'olive tunisienne se distingue par sa qualité exceptionnelle et sa richesse aromatique. Fruit d'un savoir-faire ancestral, l'huile d'olive tunisienne offre une palette de saveurs uniques allant de la douceur fruitée aux notes plus intenses et herbacées. Reconnue mondialement pour ses vertus antioxydantes et sa pureté, elle s'impose aujourd'hui encore comme un pilier de la gastronomie méditerranéenne et un fleuron de l'agriculture biologique.

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