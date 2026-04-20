Tunisie: Jebel Oust - La société Ciment expérimente la valorisation des combustibles alternatifs

20 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le projet de valorisation des déchets textiles pour la production de combustibles solides de récupération (CSR) franchit une étape décisive. Invitée ce lundi 20 avril 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, Nesrine Kediri Harrouchi, directrice des analyses et des études environnementales au ministère de l'Environnement, a annoncé que la société Ciment de Jebel Oust a lancé une expérience pilote dont les résultats sont, à ce jour, très concluants.

L'objectif ambitieux de cette initiative est de valoriser 10 000 tonnes de déchets textiles. Selon la responsable, la production de combustible dérivé de déchets (RDF/CSR) est une technologie éprouvée à l'échelle mondiale. Son adoption en Tunisie permet de transformer des résidus ayant épuisé toutes les étapes de recyclage en une source d'énergie destinée aux fours des cimenteries. Ce processus vise avant tout à produire une énergie alternative et à réduire la dépendance du secteur vis-à-vis des énergies fossiles.

Mme Harrouchi a précisé que les études nationales relatives à ce projet touchent à leur fin et que les résultats définitifs seront communiqués prochainement. Elle a souligné que le ministère de l'Environnement veille scrupuleusement à garantir la pérennité de ce type de projets industriels. Enfin, la directrice a rappelé que la valorisation des déchets textiles présente de multiples avantages : outre son impact environnemental, elle offre des bénéfices économiques tangibles pour l'État et les entreprises, tout en favorisant la création de nouveaux emplois.

 

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