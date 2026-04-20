Tunisie: Candidats au bac - Des séances de soutien en ligne via cette plateforme

Une série de séances de soutien au profit des candidats au baccalauréat débutera demain, mardi 21 avril, via la plateforme « Joussour » relevant du ministère de l'Éducation. Ce programme, diffusé en direct à distance, vise à renforcer les acquis des futurs bacheliers et à les accompagner dans leur préparation aux examens nationaux.

Ces séances se répartissent, au cours de cette semaine, sur quatre jours et couvrent l'anglais, les sciences de la vie et de la terre (SVT) ainsi que l'électricité. Selon le calendrier publié par la plateforme « Joussour », le programme débutera demain, mardi, à partir de 19h00, par une séance d'anglais destinée aux élèves de toutes les sections. D'une durée de 40 minutes, elle sera axée sur les compétences de production écrite autour du thème de la « fuite des cerveaux ».

Le programme se poursuivra le mercredi 22 avril, où les élèves de la section Sciences expérimentales bénéficieront d'un soutien en SVT à partir de 16h00, pour une durée de 60 minutes. Un second rendez-vous pour la même matière et la même section est fixé au jeudi 23 avril à partir de 15h00 (durée : 60 minutes). Enfin, le programme inclut une séance de soutien en électricité, le dimanche 26 avril, au profit des élèves de la section Sciences techniques, à partir de midi pour une durée de 90 minutes.

Ces cours peuvent être suivis sur la plateforme numérique via le lien suivant : www.edusoutien.education.tn. Pour rappel, les épreuves de la session principale du Baccalauréat 2026 se dérouleront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, avec une proclamation des résultats le mardi 23 juin 2026. Quant à la session de contrôle, elle débutera les 29, 30 juin, 1er et 2 juillet 2026, et ses résultats seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026

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Le calendrier à retenir pour cette semaine :