Tunisie: Braquage à « l'italienne »à Naples - Un commando dévalise le Crédit Agricole et s'évapore dans la nature

C'est un scénario digne des plus grands thrillers hollywoodiens qui s'est joué le jeudi 16 avril 2026 à Naples. Une équipe de professionnels a braqué une agence du Crédit Agricole en s'engouffrant dans les entrailles de la ville, avant de s'évaporer avec un butin estimé à plusieurs millions d'euros.

En plein jour, le calme de l'agence bancaire a volé en éclats. Un commando lourdement préparé a fait irruption, prenant en otage près de 25 personnes, employés et clients, sous une tension extrême. Pendant que les otages étaient maintenus sous contrôle, les malfaiteurs se sont acharnés sur les coffres-forts privés des clients, là où sont jalousement gardés argent liquide, bijoux de famille et objets de luxe. Malgré le déploiement massif des forces spéciales et le lancement d'une opération de libération, les braqueurs ont réussi l'impensable : s'enfuir sans laisser la moindre trace, signant un coup d'une « haute précision professionnelle ».

La technique du tunnel : La « Banda del buco » frappe encore

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L'enquête a rapidement révélé le secret de cette intrusion : la célèbre méthode de la « Bande du Trou ». Les criminels ont creusé un tunnel clandestin de 12 mètres de long, pour une hauteur oscillant entre 70 et 90 centimètres, reliant les égouts de la ville au sol de la banque. Ce travail de fourmi, réalisé manuellement, aurait nécessité des semaines, voire des mois de labeur minutieux. C'est par cette étroite galerie que les ravisseurs ont pénétré dans l'établissement avant de s'y volatiliser au nez et à la barbe des policiers, s'enfonçant dans le labyrinthe des conduits souterrains.

Une traque acharnée dans les bas-fonds de la ville

Depuis le braquage, Naples est en état de siège. Policiers et pompiers inspectent chaque recoin du réseau d'assainissement, tandis que des hélicoptères survolent la zone. Des géologues et des ingénieurs ont été appelés en renfort pour analyser le tracé du tunnel, alors que les enquêteurs épluchent des heures de vidéosurveillance. Pour l'heure, l'identité des membres de ce commando reste un mystère total.

Un butin inestimable

Le montant exact du vol demeure, à ce stade, impossible à chiffrer. En ciblant les coffres-forts privés plutôt que la réserve centrale de la banque, les voleurs se sont emparés de biens dont le contenu est souvent confidentiel. Si les premières estimations médiatiques évoquent plus d'un million d'euros, la valeur réelle des bijoux et documents dérobés pourrait s'avérer bien plus colossale.