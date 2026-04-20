Afrique: Mohamed Al Ghazouani prône une approche globale dans la lutte contre l'instabilité

Dakar — Le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould El Gazouani, a souligné, lundi à Diamniadio, la nécessité d'adopter une approche plus globale dans la lutte contre l'instabilité sur le continent.

"Face à l'instabilité qui hypothèque toute possibilité de développement, une réponse exclusivement sécuritaire ne saurait suffire. C'est pourquoi, une approche plus globale s'impose", a-t-il dit lors de l'ouverture officielle du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique.

Le chef de l'Etat mauritanien considère ainsi essentiel d'améliorer la gouvernance politique, économique et sociale, tout en apaisant la vie politique par le dialogue et le consensus. Il a appelé dans le même temps à renforcer l'état de droit, consolider les systèmes démocratiques capables d'assurer une alternance pacifique.

Mohamed Oul Cheikh al Ghazouani n'a pas non plus manqué d'inviter les Etats africains à garantir un accès équitable aux conditions de vie afin de prévenir les inégalités, les fragilités et les risques d'instabilité.

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Il estime que la question sécuritaire ne peut être maîtrisée sans une approche collective de tous les États, fondée sur la coopération.

"La stabilité du continent reste tributaire de notre capacité à mettre en place des mécanismes d'action collective et des dispositifs efficaces de coordination, de mutualisation de moyens et de mise en synergie des efforts", a insisté le dirigeant mauritanien.

Il a en même temps fait part de l'importance pour l'Afrique de concevoir par le dialogue, la recherche et l'innovation, des réponses aux défis auxquels elle fait face, estimant que les tensions multiformes fragilisent la stabilité des pays du continent.

"Tension sociale, tension identitaire, déficit de gouvernance, rupture institutionnelle, vulnérabilités économiques, effets de changement climatique et expansion des groupes armés non étatiques constituent autant de facteurs qui mettent à rude épreuve la cohésion de nos sociétés et parfois même la pérennité de nos Etats", a déploré M. El Gazouani.