Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Les élèves invités à promouvoir la paix, l'unité et la citoyenneté

Guédiawaye — Les élèves sénégalais doivent jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de l'unité et de la citoyenneté pour assurer le succès des Jeux olympiques de la jeunesse- Dakar 2026, a souligné lundi Ababacar Mbaye Dieng, président du gouvernement scolaire de l'école Saint-Jean des HLM Las Palmas, à Guédiawaye, en banlieue dakaroise.

"A l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse - Dakar 2026, nous, les élèves, avons un rôle essentiel à jouer : celui d'être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et de la citoyenneté", a-t-il notamment indiqué.

Il s'exprimait ainsi lors de la cérémonie de son installation en qualité de président du gouvernement scolaire de son école. La cérémonie s'est déroulée en présence de Khadidja Mahecor Diouf, maire de Golf Sud, de plusieurs parents d'élèves, ainsi que d'acteurs de l'éducation et des élèves.

"Dans notre milieu scolaire, l'amitié n'est pas simplement un mot. Elle est une valeur fondamentale de la culture africaine, fondée sur le respect, la solidarité, le partage et le vivre-ensemble. Elle nous enseigne à accepter nos différences, à nous entraider et à construire ensemble un avenir meilleur", a notamment indiqué Ababacar Mbaye Dieng.

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Selon lui, la valeur de l'amitié dont il fait cas en milieu scolaire "rejoint parfaitement l'esprit de l'olympisme qui prône la fraternité entre les peuples, le respect mutuel et la paix".

En tant que président du gouvernement scolaire, il s'est engagé à promouvoir la citoyenneté responsable à l'école, le respect des règles et des valeurs communes, la solidarité et l'entraide entre les élèves, et la culture de paix et du dialogue.

"La citoyenneté commence ici et maintenant, dans notre comportement quotidien: respecter nos enseignants, nos parents, en un mot respect à tous. Préserver notre environnement scolaire et être des modèles de discipline. Je lance donc un appel à chacun d'entre nous: faisons de notre école un exemple de fraternité, d'excellence et de civisme", a-t-il lancé en direction de ses camarades élèves.

Pour sa part, le directeur de l'école Saint-Jean des HLM Las Palmas, Stanislas Ndiaye, a qualifié la cérémonie d'installation du président du gouvernement scolaire de "moment fort" de la vie de son école.

"Elle symbolise notre engagement commun pour une école d'excellence, une école qui forme, non seulement des apprenants performants, mais aussi des citoyens responsables, engagés et porteurs de valeurs", a-t-il affirmé.

"Nous voulons former des citoyens conscients de leurs droits et devoirs, capables de contribuer positivement à la société, dans un esprit de paix, de tolérance et de cohésion sociale", a-t-il ajouté.