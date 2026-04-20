Afrique: Une profonde réflexion s'impose pour sortir le continent du cycle d'instabilité, selon Bassirou Diomaye Faye

Diamniadio — La thématique du 10e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique appelle à une profonde réflexion sur les aspects à développer ensemble pour sortir le continent africain du cycle de l'instabilité, a indiqué lundi le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Il s'exprimait à l'ouverture officielle de l'édition 2026 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité qui est axée sur le thème : " l'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?".

"Cette thématique nous appelle à une réflexion profonde sur ce que nous devons faire ensemble, dans la solidarité, pour sortir notre continent du cycle de l'instabilité et en faire un espace pacifique, intégré, souverain et prospère", a notamment déclaré le président Faye.

Face à une telle situation, le continent africain n'est pas sans réponse, a-t-il souligné, martelant que des progrès notables ont été enregistrés dans la prévention des conflits et le maintien de la paix.

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"L'Union africaine et les Communautés économiques régionales, en particulier la CEDEAO, ont démontré leur capacité à intervenir, par le déploiement de forces de maintien de la paix", a-t-il fait valoir, admettant toutefois que les architectures en plaace avaient des limites.

Faisant une analyse de la situation, Bassirou Diomaye Faye a évoqué des mandats parfois flous, des financements incertains, des capacités opérationnelles insuffisantes, et surtout, une déconnexion trop fréquente entre les décisions prises ailleurs et les réalités vécues sur le terrain.

Il a ainsi mis en avant l'urgence de réorienter les réponses collectives pour les rendre plus agiles, plus efficaces, plus ancrées dans les besoins réels des populations.