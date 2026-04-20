Madagascar: Toliara - L'État présente des réalisations

Des ministres se sont relayés pour présenter des réalisations ou des activités de développement en cours à Toliara et dans la région Atsimo Andrefana.

Le gouvernement, presque au grand complet, a été présent au gymnase couvert de Toliara samedi dernier. L'objet de l'événement, qui a réuni entre autres des enseignants, des hôteliers, des opérateurs et des représentants des services techniques déconcentrés de la région Atsimo Andrefana, des maires et des députés, a été de présenter des réalisations ou des activités ministérielles en cours.

Le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, était présent avec deux hauts conseillers de la Refondation. Le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le PDS de la commune urbaine d'Antananarivo, lequel a été présenté publiquement par le Chef de l'État, ont assisté à la cérémonie. La ministre du Tourisme, Lily Rafaralahy, a présenté soixante artisans ayant suivi une formation sur le recyclage de déchets en objets artisanaux et matériels pratiques. Son département a par ailleurs mis à disposition de quinze hôteliers leur autorisation d'ouverture, dont l'hôtel « Les Palétuviers » de Toliara.

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Le projet PIC 3 a exposé le projet « Miary Pro Tourisme» qui permet aux opérateurs touristiques d'obtenir des financements allant de 20 000 à 100 000 dollars en suivant des critères stricts.

Proximité

Quant au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, il a mis à disposition des bicyclettes pour les vulgarisateurs agricoles et des paysans formateurs de la région Atsimo Andrefana. Trois unités de désalinisation ont été également offertes afin d'aider des localités littorales à obtenir de l'eau pour leurs cultures et l'élevage.

Le ministère de l'Industrialisation a fait savoir l'existence d'un « fonds catalytique pour le développement du secteur privé », dont la région Atsimo Andrefana a été bénéficiaire. Des sociétés comme « Malakass », productrice de farine de manioc, ou une autre qui s'est spécialisée dans la production d'huiles essentielles ont été présentées.

Mahefa Andriamampiadana, ministre du Développement numérique et des Postes, a quant à lui expliqué que la technologie et l'ère numérique sont indissociables du développement. Une formation « Master class» en intelligence artificielle a été dispensée à des jeunes de Toliara. Cent ordinateurs connectés ont été offerts aux étudiants de l'université de Toliara et cent autres aux fonctionnaires des services techniques déconcentrés.

Pour le secteur de l'Éducation, il a été souligné que seule l'École nationale supérieure (ENS) de Toliara est habilitée à former des enseignants titulaires du Certificat d'Aptitude Pédagogique de l'École Normale (CAPEN). Par ailleurs, environ mille sept cents enseignants ont obtenu des contrats à durée indéterminée.

Le général Lylson de René, ministre de l'Aménagement du territoire, a remis cinq cents titres fonciers et quatre schémas d'aménagement communaux aux communes de Befandriana Sud et d'Ambahikily entre autres. « La Refondation de la République de Madagascar veut marquer par toutes ces réalisations que l'État est proche de la population en essayant d'apporter du renouveau dans les différents secteurs », a déclaré le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina.