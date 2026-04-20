Madagascar: Rugby à XV/Top 20 - Rosa Club arrache la victoire

Au terme d'une demi-finale âpre et indécise, le Rosa Club de l'Imerina a renversé FTAT Andavamamba et défie RCSA d'Anosibe pour la montée en Top 12.

Le choc entre RCI, ou Rosa Club de l'Imerina, et FTAT, comptant pour les demi-finales du Top 20 du championnat de Madagascar de rugby XV élite fédérale 2, a tenu toutes ses promesses dimanche à Andohatapenaka. Dans une ambiance électrique, portée par un public venu en nombre, les deux formations ont livré un combat intense, aussi bien physique que tactique. Au coup de sifflet final, RCI s'est imposé sur le score de 14-12 et entrevoit sa montée en Top 12 la saison prochaine.

Dès le coup d'envoi à 12h35 par FTAT, le ton est donné. Les joueurs d'Anosibe ouvrent le score sur pénalité dès la 2e minute (3-0) et dominent les premières séquences. Mais les rugbymen de Rosa résistent, s'appuyant sur un pack solide et des trois-quarts incisifs. À chaque mêlée, RCI prend l'ascendant et finit par être récompensé : après une série de poussées dominatrices, ils obtiennent un essai transformé pour passer devant (7-3, 23e).

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Le match gagne en intensité, avec des contacts de plus en plus rudes. FTAT profite toutefois d'une erreur défensive adverse pour reprendre l'avantage. Sur un ballon mal négocié, une interception permet aux joueurs d'Andavamamba d'inscrire un essai (10-7, 33e). Malgré plusieurs tentatives de part et d'autre, les buteurs manquent de précision et le score reste inchangé à la pause, en faveur de FTAT. La seconde période, entamée à 13h27, voit le rythme légèrement retomber, mais la tension reste palpable. Le RCI pousse, mais se heurte à une défense courageuse.

Un essai de pénalité libérateur

Les occasions se multiplient, notamment au pied, sans réussite. Les deux équipes écopent chacune d'un carton jaune, signe d'un engagement parfois à la limite. Alors que le chronomètre file et que FTAT semble tenir sa qualification, Rosa continue d'y croire. Sa domination en mêlée finit par faire craquer la défense adverse. À la 79e minute, sur une nouvelle poussée destructrice près de la ligne, l'arbitre accorde un essai de pénalité décisif. RCI repasse devant (14-10) et ne lâche plus cet avantage jusqu'au coup de sifflet final.

« L'essentiel est la victoire et la qualification. C'était un match très physique, mais mes joueurs ont tenu bon », confie Tahiana Herizo Randrianarisoa, coach de Rosa. Son homologue de FTAT, Alexandre Randriamparany, regrette une erreur fatale : « Le non-respect d'une consigne nous coûte la finale. Il fallait dégager, mais le ballon a été conservé trop près de l'en-but. »

Grâce à ce succès arraché au forceps, RCI se hisse en finale du Top 20 avec un objectif clair : décrocher la montée directe en Top 12. En cas de défaite, un barrage face au 11e du Top 12 restera une seconde chance. Dans l'autre demi-finale, RCSA d'Anosibe a battu CRAI d'Ambalavao sur le score de 21-11.