Madagascar: Mercy Ships annonce son retour

Mercy Ships prévoit de revenir à Toamasina pour une nouvelle mission médicale. Le navire-hôpital devrait permettre la réalisation d'environ un millier d'interventions chirurgicales gratuites.

Mercy Ships doit effectuer une nouvelle mission à Madagascar. « Je peux d'ores et déjà vous informer que le navire arrivera le 5 mai», a indiqué le responsable des relations publiques de Mercy Ships International - Projets spéciaux internationaux, le 7 avril. Un autre responsable de l'organisation humanitaire a confirmé, hier, l'arrivée du navire-hôpital au port de Toamasina au début du mois de mai.

Les préparatifs seraient en cours pour cette mission médicale dans cette ville récemment touchée par un cyclone. « Nous avons déjà terminé les sélections des patients. Nos activités commenceront dès l'arrivée du bateau », précise une source au sein de l'organisation. Comme lors des précédentes missions, Mercy Ships prévoit de réaliser plus de mille interventions chirurgicales cette année. Le navire Africa Mercy propose des interventions gratuites dans plusieurs spécialités, notamment la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ophtalmique, la chirurgie plastique reconstructive, la chirurgie orthopédique pédiatrique et la chirurgie générale.

Gratuité

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Il s'agit de la troisième année consécutive de missions médicales de Mercy Ships à Madagascar. L'an dernier, plus de 1 300 interventions chirurgicales ont été réalisées. Depuis sa première mission dans le pays en 1996, l'organisation indique avoir effectué plus de 7 500 opérations chirurgicales et près de 57 000 procédures dentaires, selon un communiqué publié lors de l'arrivée du navire à Toamasina en février 2025.

Ces missions permettent une prise en charge de patients souffrant de pathologies variées, notamment des troubles de la vue ou des tumeurs. La gratuité des soins constitue un facteur déterminant pour l'accès aux traitements, en particulier pour les populations les plus vulnérables.

Au-delà des interventions, Mercy Ships développe également des programmes de formation destinés aux professionnels de santé locaux. L'organisation propose des formations en chirurgie, anesthésie, soins infirmiers et dentaires, en partenariat avec des universités malgaches. Ces actions visent à renforcer les capacités du système de santé sur le long terme.