Madagascar: Tentative de destabilisation - L'ambassade de France dément toute implication

L'ambassade de France à Madagascar a qualifié de « rumeurs » les accusations visant des ressortissants français, relayées par un conseiller du chef de l'État malgache. La Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a, de son côté, indiqué que ces propos n'engageaient pas l'institution.

Dans un communiqué publié samedi, l'ambassade de France à Madagascar a démenti les allégations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles la France serait impliquée dans une tentative de déstabilisation du pays. Elle qualifie ces accusations de « rumeurs mensongères » et appelle à « faire preuve de discernement » face à la diffusion de fausses informations. Elle invite également à ne pas relayer des contenus non vérifiés. Dans ce même communiqué, l'ambassade évoque des publications susceptibles de porter atteinte aux relations bilatérales entre Madagascar et la France.

Clarification

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La Présidence de la Refondation de la République de Madagascar a réagi le même jour, indiquant que les informations en question « ne relèvent pas d'une communication officielle» de ses services. Elle précise que ces éléments ont été diffusés dans le cadre d'une initiative individuelle, sans validation institutionnelle. La Présidence mentionne par ailleurs l'existence de démarches menées à titre autonome au sein de l'appareil étatique, sans que celles-ci n'engagent directement l'institution.

Pour rappel, un conseiller technique auprès du Président de la Refondation a publié sur les réseaux sociaux la photo de plusieurs ressortissants français, affirmant qu'ils seraient « au coeur d'une opération de déstabilisation de Madagascar ». Cette publication a suscité de nombreuses réactions en ligne. Face à ces éléments, le directeur de la communication de la Présidence a indiqué qu'une enquête est en cours afin d'établir les faits et d'en déterminer les responsabilités.