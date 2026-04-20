Afrique: Forum de Dakar - Le Japon dépasse ses engagements financiers en faveur du Sahel

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Iwaya Takeshi, a annoncé, lundi à Dakar, le dépassement des engagements financiers pris par son pays en 2023 en faveur de la stabilité au Sahel et dans le golfe de Guinée, à l'occasion du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité.

S'exprimant devant les délégués, il a rappelé les liens de coopération entre le Japon et le continent africain, consolidés depuis plus de trois décennies, notamment à travers la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique.

Dans son allocution, Iwaya Takeshi a mis en avant les atouts de l'Afrique, un continent jeune, riche en ressources et en diversité culturelle, porté par une dynamique de croissance de plus en plus suivie à l'échelle internationale.

Il a toutefois relevé que ce potentiel reste entravé par des défis majeurs, tels que l'instabilité politique, les conflits et le terrorisme. Il a également évoqué les répercussions de crises internationales, notamment Invasion de l'Ukraine par la Russie, qui affectent les économies africaines et accentuent les menaces sur la sécurité alimentaire.

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Selon lui, « sans paix et stabilité durables, l'Afrique ne pourra libérer pleinement son potentiel ».

Le chef de la diplomatie japonaise a, par ailleurs, souligné que l'appui de son pays s'inscrit dans une vision stratégique plus large, celle d'un « Indopacifique libre et ouvert », tout en réaffirmant l'engagement du Japon à accompagner les efforts africains en matière de paix, de sécurité et de développement.