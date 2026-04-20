Sénégal: Productions agricoles - Mabouba Diagne met en avant des résultats « record » en 18 mois

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a affirmé que le Sénégal a enregistré « des performances record dans quasiment toutes les spéculations agricoles » en l'espace de 18 mois, lors de la première édition des « Grandes rencontres du Soleil ».

S'exprimant à cette occasion, il a cité plusieurs productions phares, notamment l'oignon, dont la production a atteint 450.000 tonnes. Selon lui, des capacités de stockage suffisantes auraient permis d'éviter toute importation cette année.

Le ministre a également indiqué que la production de pommes de terre s'est élevée à 250.000 tonnes, précisant que, pour la première fois au Sénégal, aucune importation n'a été nécessaire pendant onze mois.

Concernant la banane, Mabouba Diagne a fait état d'une production de 112.500 tonnes, soulignant que cette performance a conduit à la fermeture des frontières aux importations, le marché national étant jugé suffisamment approvisionné.