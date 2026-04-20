Madagascar: Antsonjombe - Olombelo Ricky fête ses 45 ans de scène

Pour son retour au Coliseum d'Antsonjombe, hier, Olombelo Ricky a proposé un concert de clôture marquant la fin de la célébration de ses 45 ans de carrière. Dans une atmosphère mêlant dimension festive et émotion.

Parmi les temps forts figure l'interprétation de chansons issues du répertoire de ces derniers, un choix qui a apporté une tonalité particulière à la soirée. Olombelo Ricky a ainsi repris plusieurs titres, dont « Taratra Hazavana » et « Isekely », partagés sur scène avec Mahaleo Taranaka, ainsi que des morceaux d'Iraimbilanja. Ces séquences ont contribué à mettre en avant la dimension collective du concert. Sans afficher complet, le Coliseum d'Antsonjombe a néanmoins accueilli un public réceptif. L'ambiance a été saluée par de nombreux spectateurs, sensibles à la qualité de l'ensemble et à la constance de l'interprétation.

Ce concert s'inscrit dans la continuité d'une tournée nationale passée par plusieurs grandes villes et scènes du pays, notamment le Palais des sports, Ambositra et Antsirabe, et constitue l'aboutissement de cette série de représentations. Au-delà de la performance scénique, l'événement présentait une dimension intergénérationnelle, visant à rassembler différents publics autour du parcours d'un artiste majeur de la scène malgache.

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Étape marquante

Pendant plus de quatre heures, Olombelo Ricky a alterné styles et registres, retraçant un itinéraire entamé il y a 45 ans avec le groupe Kalangita en 1978, mais dont les débuts remontent à l'enfance, lorsqu'il se produisait dès l'âge de 9 ans et s'initiait à la batterie au contact de son entourage familial. La soirée a également réuni plusieurs artistes invités, parmi lesquels Babai Lugu, Benny Bebey et Mahaleo Taranaka. Leur présence a donné lieu à des séquences partagées, parfois reprises par le public. Ce retour au Coliseum apparaît ainsi comme une étape marquante, articulant rétrospective de carrière et collaborations scéniques.